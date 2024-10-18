Jadwal Liga Spanyol 2024-2025 Akhir Pekan Ini: Duel Seru Barcelona vs Sevilla!

SIMAK jadwal Liga Spanyol 2024-2025 akhir pekan ini. Duel seru Barcelona melawan Sevilla menjadi suguhan utama!

Jornada 10 Liga Spanyol 2024-2025 siap digelar mulai Sabtu 19 Oktober 2024 dini hari WIB. Laga antara Deportivo Alaves vs Real Valladolid menjadi pembuka.

Kemudian, ada pertandingan seru lainnya antara Athletic Bilbao vs Espanyol pada pukul 19.00 WIB. Keseruan berlanjut karena ada laga Osasuna vs Real Betis mulai pukul 21.15 WIB.

Duel Girona vs Real Sociedad menjadi sajian penutup pada Sabtu. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 23.30 WIB.

Tim-tim besar baru akan bermain pada Minggu 20 Oktober 2024. Real Madrid akan dijamu Celta Vigo di Stadion Balaidos pada pukul 02.00 WIB.

Lalu, Atletico Madrid akan menjamu Leganes pada pukul 21.15 WIB di Stadion Metropolitano. Pertandingan tak kalah seru tersaji antara Villarreal vs Getafe pada pukul 23.30 WIB.