Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Tumbang di Kandang China, Marc Klok Minta Suporter Tetap Percaya dan Dukung Terus Garuda

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |01:01 WIB
Timnas Indonesia Tumbang di Kandang China, Marc Klok Minta Suporter Tetap Percaya dan Dukung Terus Garuda
Marc Klok sempat menjadi andalan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDUNG – Tim Nasional (Timnas) Indonesia baru saja menelan kekalahan pahit di kandang China, tepatnya di Qingdao Youth Football Stadium. Pada Selasa 15 Oktober 2024 . Menanggapi kekalahan itu, gelandang Persib Bandung, Marc Klok hanya berharap suporter Garuda tetap percaya dan setia mendukung perjuangan Timnas Indonesia di sisa laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Timnas Indonesia tepatnya kalah dengan skor 1-2. Dua gol China diciptakan Behram Abduweli (21) dan Zhang Yuning (44) serta satu gol tim Merah Putih dicetak Thom Haye (86).

Menanggapi kekalahan itu, Marc Klok merasa Timnas Indonesia sudah bermain dengan bagus. Bahkan berhasil menguasai pertandingan ketimbang China yang menjadi tuan rumah.

“Sayangnya mereka (Timnas Indonesia) tidak banyak membuat peluang. Hampir tidak ada (peluang) dan itu bagian yang buruknya,” ungkap Marc Klok, dikutip Kamis (17/10/2024).

Timnas Indonesia vs China (Foto: PSSI)

Gelandang naturalisasi asal Belanda ini juga menyayangkan dua gol yang berhasil diciptakan China. Karena itu ia merasa Timnas Indonesia sedikit tidak beruntung di laga ini hingga harus mengalami kekalahan.

“Ini hasil yang buruk juga bagi grup ini, karena kita semua berharap menang dan mendapat tiga poin untuk posisi di klasemen,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/11/1635757/koreografi-raksasa-bendera-palestina-guncang-laga-galatasaray-vs-bodoglimt-di-liga-champions-eqk.webp
Koreografi Raksasa Bendera Palestina Guncang Laga Galatasaray vs Bodo/Glimt di Liga Champions
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/06/miliano_jonathans.jpg
Miliano Jonathans Masuk Skuad FC Utrecht Vs Freiburg di Liga Europa, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement