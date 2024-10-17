Timnas Indonesia Tumbang di Kandang China, Marc Klok Minta Suporter Tetap Percaya dan Dukung Terus Garuda

BANDUNG – Tim Nasional (Timnas) Indonesia baru saja menelan kekalahan pahit di kandang China, tepatnya di Qingdao Youth Football Stadium. Pada Selasa 15 Oktober 2024 . Menanggapi kekalahan itu, gelandang Persib Bandung, Marc Klok hanya berharap suporter Garuda tetap percaya dan setia mendukung perjuangan Timnas Indonesia di sisa laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut.

Timnas Indonesia tepatnya kalah dengan skor 1-2. Dua gol China diciptakan Behram Abduweli (21) dan Zhang Yuning (44) serta satu gol tim Merah Putih dicetak Thom Haye (86).

Menanggapi kekalahan itu, Marc Klok merasa Timnas Indonesia sudah bermain dengan bagus. Bahkan berhasil menguasai pertandingan ketimbang China yang menjadi tuan rumah.

“Sayangnya mereka (Timnas Indonesia) tidak banyak membuat peluang. Hampir tidak ada (peluang) dan itu bagian yang buruknya,” ungkap Marc Klok, dikutip Kamis (17/10/2024).

Gelandang naturalisasi asal Belanda ini juga menyayangkan dua gol yang berhasil diciptakan China. Karena itu ia merasa Timnas Indonesia sedikit tidak beruntung di laga ini hingga harus mengalami kekalahan.

“Ini hasil yang buruk juga bagi grup ini, karena kita semua berharap menang dan mendapat tiga poin untuk posisi di klasemen,” tuturnya.