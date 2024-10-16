3 Kabar Buruk yang Diterima Shin Tae-yong Setelah Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China, Nomor 1 Buat Fans Malaysia Happy

ADA 3 kabar buruk yang diterima Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China. Ya, kekalahan dari China di matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ternyata bukan satu-satunya hal buruk dari dirasakan pasukan Shin Tae-yong.

Ada sejumlah efek yang membuat kondisi Timnas Indonesia kini tidak baik-baik saja. Lantas apa saja hal buruk itu?

Berikut 3 Kabar Buruk yang Diterima Shin Tae-yong Setelah Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China

3. Kondisi Timnas Indonesia di Klasemen





Timnas Indonesia kalah untuk pertama kalinya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski baru satu kali kalah, Skuad Garuda sebelumnya pun belum pernah menang.

Alhasil, sejauh ini Timnas Indonesia berada di peringkat kelima di Grup C dengan tiga poin hasil dari tiga kali imbang. Kini Timnas Indonesia berjarak dua poin dari peringkat kedua yang dihuni Australia, Arab Saudi, dan Bahrain.

Memang jarak 2 poin dan masih ada 6 laga yang dimainkan terlihat masih ada peluang. Namun, sejatinya Timnas Indonesia baru saja kehilangan momen untuk merebut 3 poin dari China yang secara kualitas Grup C, tim berjuluk Team Dragons itu yang paling memungkinkan untuk dikalahkan Timnas Indonesia.

Begitu saat juga Bahrain, Timnas Indonesia seharusnya mencuri poin penuh di laga tersebut. Namun, nyatanya Timnas Indonesia cuma bawa 1 poin saja dari laga melawan Bahrain dan China.