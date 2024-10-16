Penyebab Jadwal Timnas Indonesia vs Jepang Digelar Berbeda ketimbang Pertandingan Lain Kualifikasi Piala Dunia 2026

Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Heru Haryono/MNC Portal Indonesia)

PENYEBAB jadwal Timnas Indonesia vs Jepang digelar berbeda ketimbang pertandingan lain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Diketahui, laga Timnas Indonesia vs Jepang akan digelar pada Jumat 15 November 2024.

Jadwal laga Timnas Indonesia vs Jepang di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia harus mengalami perubahan. Semula, laga diketahui akan digelar pada Kamis 14 November 202.

Tetapi, pertandingan itu akhirnya diundur satu hari. Alhasil, duel Timnas Indonesia vs Jepang akan berlangsung pada Jumat 15 November 2024.

Perubahan jadwal ini terjadi usai pihak Federasi Sepakbola Jepang (JFA) dan PSSI sepakat untuk mengundur tanggal pertandingan. Tetapi, sampai saat ini, tak diketahui secara pasti penyebab dari adanya perubahan jadwal itu.

"Kami ingin mengumumkan bahwa jadwal pertandingan Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 (Babak Ketiga) antara Tim Nasional Indonesia dan Samurai Blue (Tim Nasional Jepang) telah diubah,” tulis JFA di laman resminya.

"Dengan persetujuan bersama dari Asosiasi Sepakbola Jepang (JFA) dan Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI), dan persetujuan dari Federation Internationale de Football Association (FIFA) dan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC),” lanjutnya.