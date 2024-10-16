Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Jadwal Timnas Indonesia vs Jepang Digelar Berbeda ketimbang Pertandingan Lain Kualifikasi Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |11:57 WIB
Penyebab Jadwal Timnas Indonesia vs Jepang Digelar Berbeda ketimbang Pertandingan Lain Kualifikasi Piala Dunia 2026
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Heru Haryono/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

PENYEBAB jadwal Timnas Indonesia vs Jepang digelar berbeda ketimbang pertandingan lain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Diketahui, laga Timnas Indonesia vs Jepang akan digelar pada Jumat 15 November 2024.

Jadwal laga Timnas Indonesia vs Jepang di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia harus mengalami perubahan. Semula, laga diketahui akan digelar pada Kamis 14 November 202.

Timnas Indonesia

Tetapi, pertandingan itu akhirnya diundur satu hari. Alhasil, duel Timnas Indonesia vs Jepang akan berlangsung pada Jumat 15 November 2024.

Perubahan jadwal ini terjadi usai pihak Federasi Sepakbola Jepang (JFA) dan PSSI sepakat untuk mengundur tanggal pertandingan. Tetapi, sampai saat ini, tak diketahui secara pasti penyebab dari adanya perubahan jadwal itu.

"Kami ingin mengumumkan bahwa jadwal pertandingan Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 (Babak Ketiga) antara Tim Nasional Indonesia dan Samurai Blue (Tim Nasional Jepang) telah diubah,” tulis JFA di laman resminya.

"Dengan persetujuan bersama dari Asosiasi Sepakbola Jepang (JFA) dan Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI), dan persetujuan dari Federation Internationale de Football Association (FIFA) dan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC),” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178739/alexander_zwiers_kabarnya_tetap_menjabat_sebagai_direktur_teknik_pssi_alexzwiers-2MTa_large.jpg
Alexander Pastoor Sebut Alexander Zwiers dan Jordi Cruyff Dipecat PSSI, Bagaimana Faktanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178732/timnas_indonesia_bisa_cetak_sejarah_di_piala_asia_2027_pssi-CXgS_large.jpg
Timnas Indonesia dan Geng Asia Tenggara Bisa Cetak Sejarah di Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178715/simak_adu_prestasi_calon_pelatih_timnas_indonesia_shin_tae_yong_dengan_timur_kapadze-PwA3_large.jpg
Adu Prestasi Calon Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan Timur Kapadze
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178664/timnas_indonesia_satu_satunya_negara_elite_asia_tenggara_yang_mengalami_penurunan_ranking_fifa_hari_ini_pssi-XfYA_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Elite Asia Tenggara yang Terima Kabar Buruk dari FIFA Hari Ini!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/50/1635831/adrenalin-rivalitas-dan-rekor-gfc-for-revenge-buktikan-tinju-indonesia-bangkit-lex.webp
Adrenalin, Rivalitas, dan Rekor! GFC For Revenge Buktikan Tinju Indonesia Bangkit
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/12/komite_olimpiade_indonesia_noc_indonesia_merayak.jpg
Ini Dampak Serius Hukuman IOC Terhadap Indonesia: Ambisi Olimpiade Terancam!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement