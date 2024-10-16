Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Shin Tae-yong Ganti Mees Hilgers di Awal Babak Kedua Laga Timnas Indonesia vs China

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |11:31 WIB
Penyebab Shin Tae-yong Ganti Mees Hilgers di Awal Babak Kedua Laga Timnas Indonesia vs China
Pemain Timnas Indonesia, Mees Hilgers (kiri) bersama Eliano Reijnders. (Foto: PSSI)
A
A
A

QINGDAO – Penyebab Shin Tae-yong mengganti Mees Hilgers di awal babak kedua pada laga Timnas Indonesia vs China tampaknya sudah diketahui. Diduga kuat, alasannya karena bek FC Twente itu mengalami masalah pada engkel sehingga harus ditarik dari pertandingan.

Timnas Indonesia ditekuk China 1-2 di laga keempat Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China pada Selasa (15/10/2024) malam WIB.

Dalam pertandingan itu, Shin Tae-yong melakukan lima kali pergantian pemain pada babak kedua. Tiga dari lima pemain yang digantikan di awal paruh kedua yakni Witan Sulaeman, Mees Hilgers, dan Shayne Pattynama.

Shin Tae-yong mengungkapkan dua pemain bertahan yang diganti, yakni Shayne dan Mees disebabkan oleh kondisi yang tidak mendukung. Salah satu dari dua pemain itu disebut mengalami cedera engkel.

Mees Hilgers

“Tiga pergantian yang kita lakukan setelah babak pertama. Alasannya saya mengganti satu pemain bertahan mengalami cedera engkel, sedangkan satu pemain bertahan lainnya karena kondisi kurang prima,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascapertandingan, dikutip dari kanal YouTube PSSI TV, Rabu (16/10/2024).

Belum jelas siapa pemain yang dimaksud Shin Tae-yong mengalami cedera engkel. Namun demikian, belakangan ini diduga kuat bahwa Mees Hilgers yang mengalami cedera pergelangan kaki itu.

Halaman:
1 2
      
