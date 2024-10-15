Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs China: Branko Ivankovic Siap-Siap Dipecat jika Team Dragons Diterkam Garuda

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |13:59 WIB
Timnas Indonesia vs China: Branko Ivankovic Siap-Siap Dipecat jika Team Dragons Diterkam Garuda
Pelatih Timnas China, Branko Ivankovic. (Foto: Instagram/ivankovic_branko)
A
A
A

QINGDAO – Tim Nasional (Timnas) China tak boleh sampai dikalahkan Timnas Indonesia di matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab jika itu terjadi, kemungkinan besar itu akan menjadi pertandingan terakhir China bersama sang pelatih, Branko Ivankovic.

Sebeb menurut laporan dari media asal China, NetEase, Ivankovic bisa dipecat jika sampai menelan kekalahan lagi. Sebab sudah tiga laga terakhir di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Team Dragons –julukan Timnas China– selalu menelan kekalahan.

Timnas China dalam tren negatif menjelang pertandingan melawan Indonesia. Tim besutan Branko Ivankovic itu belum meraih poin dari tiga pertandingan terakhir di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Team Dragons diketahui menelan kekalahan dari Jepang (0-7), Arab Saudi (1-2), dan Australia (1-3). Sebab itu, pertandingan melawan Timnas Indonesia akan menjadi ‘hari pengadilan’ bagi Ivankovic.

Pelatih Timnas China, Branko Ivankovic

“Tianjin Daily (media China) memperkirakan tim sepak bola nasional yang tak kenal mundur kemungkinan besar akan mengalami empat kekalahan beruntun. Dan begitu dia kalah, akan sulit bagi Ivan (Branko Ivankovic) untuk tetap menjabat,” tulis NetEase, dikutip pada Selasa (15/10/2024).

“Meskipun beberapa media mengklaim bahwa mempekerjakan Ivan adalah keputusan yang dibuat oleh pimpinan Asosiasi Sepak Bola yang baru, mereka berada di bawah tekanan yang luar biasa dan hanya bisa membatalkan keputusan mereka sebelumnya,” sambung tulisan tersebut.

Halaman:
1 2
      
