Hati-Hati Timnas Indonesia, China Punya Rekor Bagus saat Dipimpin Wasit Omar Al Ali

LAGA Timnas Indonesia vs China malam nanti akan dipimpin wasit Omar Al Ali dari Uni Emirat Arab (UEA). Timnas Indonesia pun mesti hati-hati dalam melakoni laga tersebut karena tim China ternyata punya rekor bagus saat dimpimpin wasit Omar Al Ali.

Dilansir dari media China, Sohu, Omar Al Ali tercatat sudah beberapa kali memimpin laga Timnas China. Saat dipimpin wasit asal UEA tersebut, Timnas China ternyata tak pernah kalah dari lawannya.

Salah satu penampilan Timnas China yang dipimpin Omar Al Ali terjadi kala menghadapi Singapura di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kala itu, China sukses meraih kemenangan dengan skor 4-1.

Dalam kemenangan 4-1 itu, wasit Omar Al Ali pun turut memberi hadiah penalti kepada China. Kala itu, penalti diberikan saat kedudukan tengah imbang 1-1. Fei Nanduo yang maju sebagai algojo pun sukses menjalankan tugasnya dengan baik.

“Omar Ali telah menerima ulasan positif dalam pertandingan sebelumnya untuk China. Teknik memimpin dan kinerjanya di masa lalu tidak diragukan lagi menambah keuntungan psikologis bagi tim China," tulis Sohu, dikutip Selasa (15/10/2024).

"China masih belum terkalahkan dalam pertandingan sepakbola yang dipimpin oleh wasit Omar Muhammad Ali," lanjutnya.

"Dalam laga melawan Singapura, ia memberikan penalti kunci yang membantu China mengalahkan lawannya 4-1. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan pertama Branko Ivankovic setelah melatih Timnas China," jelas Sohu.