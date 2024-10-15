Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hati-Hati Timnas Indonesia, China Punya Rekor Bagus saat Dipimpin Wasit Omar Al Ali

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |13:33 WIB
Hati-Hati Timnas Indonesia, China Punya Rekor Bagus saat Dipimpin Wasit Omar Al Ali
Para pemain Timnas China kala berlaga. (Foto: Instagram/@chinafootballassociation)
A
A
A

LAGA Timnas Indonesia vs China malam nanti akan dipimpin wasit Omar Al Ali dari Uni Emirat Arab (UEA). Timnas Indonesia pun mesti hati-hati dalam melakoni laga tersebut karena tim China ternyata punya rekor bagus saat dimpimpin wasit Omar Al Ali.

Dilansir dari media China, Sohu, Omar Al Ali tercatat sudah beberapa kali memimpin laga Timnas China. Saat dipimpin wasit asal UEA tersebut, Timnas China ternyata tak pernah kalah dari lawannya.

Timnas China

Salah satu penampilan Timnas China yang dipimpin Omar Al Ali terjadi kala menghadapi Singapura di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kala itu, China sukses meraih kemenangan dengan skor 4-1.

Dalam kemenangan 4-1 itu, wasit Omar Al Ali pun turut memberi hadiah penalti kepada China. Kala itu, penalti diberikan saat kedudukan tengah imbang 1-1. Fei Nanduo yang maju sebagai algojo pun sukses menjalankan tugasnya dengan baik.

“Omar Ali telah menerima ulasan positif dalam pertandingan sebelumnya untuk China. Teknik memimpin dan kinerjanya di masa lalu tidak diragukan lagi menambah keuntungan psikologis bagi tim China," tulis Sohu, dikutip Selasa (15/10/2024).

"China masih belum terkalahkan dalam pertandingan sepakbola yang dipimpin oleh wasit Omar Muhammad Ali," lanjutnya.

"Dalam laga melawan Singapura, ia memberikan penalti kunci yang membantu China mengalahkan lawannya 4-1. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan pertama Branko Ivankovic setelah melatih Timnas China," jelas Sohu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178487/shin_tae_yong_sempat_tolak_naturalisasi_1_pemain_timnas_indonesia_shintaeyong7777-skra_large.jpg
Mengejutkan! Shin Tae-yong Sempat Tolak Naturalisasi 1 Pemain Timnas Indonesia, Siapa Dia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178483/shin_tae_yong_menyukai_2_pemain_timnas_indonesia_ole_romeny_dan_joey_pelupessy_pssi-lykt_large.jpg
2 Pemain Naturalisasi Baru Diidam-idamkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Siap Kolaborasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178476/shin_tae_yong_berpotensi_coret_4_pemain_timnas_indonesia_jika_comeback_ke_skuad_garuda_shintaeyong7777-xoSK_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Rawan Dicoret jika Shin Tae-yong Kembali Tangani Skuad Garuda, Nomor 1 Sering Buang Peluang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178355/ange_postecoglou-K1tq_large.jpg
5 Pelatih Top dengan Masa Jabatan Tersingkat di Liga Inggris, Nomor 1 Cuma Bertahan 30 Hari!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1635109/tantangan-berbagi-tempat-merekam-momen-olahraga-xua.webp
Tantangan Berbagi Tempat Merekam Momen Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erling_haaland.jpg
Erling Haaland Samai Rekor Gila Cristiano Ronaldo! Cetak Gol di 12 Laga Beruntun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement