Demi Kalahkan China, Timnas Indonesia Rela Berlatih di Suhu 18 Derajat hingga Ditemani Hujan

QINGDAO – Perjuangan Tim Nasional (Timnas) Indonesia untuk mengalahkan China patut diapresiasi. Sebab demi bisa memetik kemenangan perdana di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut, pasukan Shin Tae-yong rela berlatih di suhu mencapai 18 derajat celcius hingga sempat diguyur hujan.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan China di laga ketiga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, China pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB.

Sejak tiba di Qingdao pada Sabtu (12/10/2024) lalu, Skuad Garuda langsung mengadakan sesi latihan. Jay Idzes dan kolega juga mesti beradaptasi dengan cuaca Qingdao yang jauh berbeda dengan Bahrain.

Perjuangan Timnas Indonesia pun tergambar dalam sesi latihan satu hari menjelang bersua dengan China. Ya, Skuad Garuda berlatih dibawah guyuran hujan dan suhu dingin di Qingdao.

Melansir kanal Youtube Timnas Indonesia, pasukan Shin Tae-yong nampak berlatih dengan serius di Qingdao. Mereka melakukan pemanasan hingga jogging. Shin Tae-yong pun terus memberikan arahan kepada anak asuhnya.