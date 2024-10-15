5 Rekor Timnas Indonesia jika Menang atas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Gengsi ASEAN Terdongkrak!

Timnas Indonesia cetak 5 rekor jika menang atas China malam ini. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 5 rekor Timnas Indonesia jika menang atas China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, kedua tim akan bertemu di Stadion Qingdao, China, pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB.

Peluang Timnas Indonesia menang atas China terbuka lebar berdasarkan kekuatan dan kondisi terkini. Setidaknya ada 5 rekor yang diciptakan jika Timnas Indonesia menang atas China nanti malam. Apa saja?

Berikut 5 rekor Timnas Indonesia jika menang atas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini:

5. Kemenangan Pertama dalam 37 Tahun





Timnas Indonesia terakhir kali menang atas China pada 20 Februari 1987, tepatnya di ajang Kings Cup, Thailand (menang 3-1). Setelah kemenangan pada 1987, Timnas Indonesia sudah sembilan kali bertemu China, hasilnya imbang dua kali dan tumbang tujuh kali.

Karena itu, jika Ragnar Oratmangoen berhasil menghukum tuan rumah China, ini merupakan kemenangan pertama skuad Garuda atas sang lawan dalam 37 tahun terakhir.

4. Lewati Vietnam





Sejauh ini Vietnam tercatat sebagai wakil Asia Tenggara tersukses yang mentas di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia. Lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Vietnam mengoleksi empat poin dari 10 pertandingan.

Jika Timnas Indonesia menang nanti malam, skuad Garuda mengemas enam poin hanya dari empat pertandingan! Berhubung masih ada tujuh laga tersisa, peluang Timnas Indonesia menambah pundi-pundi poin terbuka lebar.