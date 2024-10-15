Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Rekor Timnas Indonesia jika Menang atas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Gengsi ASEAN Terdongkrak!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |11:59 WIB
5 Rekor Timnas Indonesia jika Menang atas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Gengsi ASEAN Terdongkrak!
Timnas Indonesia cetak 5 rekor jika menang atas China malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 5 rekor Timnas Indonesia jika menang atas China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, kedua tim akan bertemu di Stadion Qingdao, China, pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB.

Peluang Timnas Indonesia menang atas China terbuka lebar berdasarkan kekuatan dan kondisi terkini. Setidaknya ada 5 rekor yang diciptakan jika Timnas Indonesia menang atas China nanti malam. Apa saja?

Berikut 5 rekor Timnas Indonesia jika menang atas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini:

5. Kemenangan Pertama dalam 37 Tahun

Timnas Indonesia

Timnas Indonesia terakhir kali menang atas China pada 20 Februari 1987, tepatnya di ajang Kings Cup, Thailand (menang 3-1). Setelah kemenangan pada 1987, Timnas Indonesia sudah sembilan kali bertemu China, hasilnya imbang dua kali dan tumbang tujuh kali.

Karena itu, jika Ragnar Oratmangoen berhasil menghukum tuan rumah China, ini merupakan kemenangan pertama skuad Garuda atas sang lawan dalam 37 tahun terakhir.

4. Lewati Vietnam

Timnas Vietnam

Sejauh ini Vietnam tercatat sebagai wakil Asia Tenggara tersukses yang mentas di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia. Lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Vietnam mengoleksi empat poin dari 10 pertandingan.

Jika Timnas Indonesia menang nanti malam, skuad Garuda mengemas enam poin hanya dari empat pertandingan! Berhubung masih ada tujuh laga tersisa, peluang Timnas Indonesia menambah pundi-pundi poin terbuka lebar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178487/shin_tae_yong_sempat_tolak_naturalisasi_1_pemain_timnas_indonesia_shintaeyong7777-skra_large.jpg
Mengejutkan! Shin Tae-yong Sempat Tolak Naturalisasi 1 Pemain Timnas Indonesia, Siapa Dia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178483/shin_tae_yong_menyukai_2_pemain_timnas_indonesia_ole_romeny_dan_joey_pelupessy_pssi-lykt_large.jpg
2 Pemain Naturalisasi Baru Diidam-idamkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Siap Kolaborasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178476/shin_tae_yong_berpotensi_coret_4_pemain_timnas_indonesia_jika_comeback_ke_skuad_garuda_shintaeyong7777-xoSK_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia yang Rawan Dicoret jika Shin Tae-yong Kembali Tangani Skuad Garuda, Nomor 1 Sering Buang Peluang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178355/ange_postecoglou-K1tq_large.jpg
5 Pelatih Top dengan Masa Jabatan Tersingkat di Liga Inggris, Nomor 1 Cuma Bertahan 30 Hari!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635291/derek-chisora-pensiun-usai-duel-trilogi-lawan-dillian-whyte-fxj.webp
Derek Chisora Pensiun usai Duel Trilogi Lawan Dillian Whyte
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/shin_tae_yong.jpg
Reaksi Mengejutkan Shin Tae-yong saat Diminta Fans Garuda Kembali ke Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement