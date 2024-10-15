5 pemain Timnas China dengan harga pasaran tertinggi akan diulas Okezone. Salah satunya bahkan punya harga pasaran hingga tembus Rp20,86 miliar.
Serba-serbi soal Timnas China menarik diulas karena tim itu akan menjadi rival Timnas Indonesia di matchday keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu sendiri akan digelar malam ini, tepatnya di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB.
Meski Timnas China tengah terpuruk, skuad Garuda tetap harus waspada dalam menghadapi ancaman pasukan Branko Ivankovic. Sebab, China diperkuat para pemain berkualitas yang terbukti harga pasarannya pun begitu tinggi. Siapa saja mereka?
Berikut 5 pemain Timnas China dengan harga pasaran tertinggi:
5. Yuning Zhang
Salah satu pemain Timnas China dengan harga pasaran tertinggi adalah Yuning Zhang. Pemain kelahiran Zhejiang, 5 Januari 1997 ini biasa bermain di posisi striker.
Kualitas permainannya tak perlu diragukan lagi karena Yuning Zhang jadi andalan di Timnas China. Dia total sudah mencatatkan 35 caps di Timnas China senior dengan catatan 5 gol. Dia pun punya pengalaman membela sejumlah klub Eropa, seperti West Bromwich Albion, ADO Haag, Vitesse, hingga Werder Bremen.
Yuning Zhang pun punya harga pasaran tinggi. Dilansir dari Transfemarkt, harga pasarannya pun tinggi, yakni mencapai Rp11,30 miliar.
4. Shenglong Jiang
Kemudian, ada nama Shenglong Jiang. Bek kelahiran 24 Desember 2000 ini punya nilai pasaran sebesar Rp13,04 miliar.
Shenglong Jiang pun turut jadi andalan di Timnas China sehingga bahkan dimainkan penuh di 3 laga awal Grup C. Dia total sudah mencatatkan 13 caps.