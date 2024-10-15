Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Zeng Cheng, Kiper Legendaris Timnas China Idola Bonek Persebaya Surabaya yang Raih Trofi Liga Champions

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |11:29 WIB
Kisah Zeng Cheng, Kiper Legendaris Timnas China Idola Bonek Persebaya Surabaya yang Raih Trofi Liga Champions
Mantan kiper Persebaya Surabaya asal China, Zeng Cheng. (Foto: Instagram/zengcheng1)
A
A
A

KISAH Zeng Cheng, kiper legendaris Timnas China idola Bonek Persebaya Surabaya menarik untuk diulas. Sebab, ia merupakan satu dari segelintir pemain negeri Tirai Bambu yang pernah bermain di Liga Indonesia yang juga pernah meraih trofi Liga Champions Asia.

Persepakbolaan China dan Indonesia memang tidak memiliki hubungan yang begitu spesial. Tidak seperti Jepang yang pemainnya banyak berkarier di Liga Indonesia, pemain-pemain dari China sangat sedikit jumlahnya yang pernah bermain di Indonesia.

Meski begitu, dari jumlah yang sedikit itu ada pula yang kariernya sangat bagus. Salah satu yang paling diingat khususnya oleh para Bonek, pendukung Persebaya Surabaya adalah Zeng Cheng.

Zeng Cheng merupakan kiper Timnas China yang bergabung ke Persebaya Surabaya pada 2005. Kala itu, dirinya hadir dengan status pinjaman dari klub Liga China, Wuhan Guanggu. Meski hanya satu musim bermain, kiprahnya di kota pahlawan begitu berkesan.

Zeng Cheng

Zeng Cheng yang memiliki postur 192 cm dengan cepat menjadi idola para Bonek. Pasalnya dirinya sukses menjadi kiper tangguh yang sulit dibobol lawan. Sayangnya, di musim itu dirinya gagal membawa Persebaya Surabaya menjadi juara setelah terhenti di babak delapan besar.

Setelah semusim peminjaman, Zeng Cheng akhirnya kembali ke negaranya. Ia kemudian membela HB Greenery dan HZ Jianye sebelum akhirnya bergabung bersama salah satu raksasa Liga China, Guangzhou Evergrande.

Halaman:
1 2
      
