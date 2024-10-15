Jadwal dan Link Live Streaming RCTI+ China vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini

JADWAL dan link live streaming RCTI+ untuk laga China vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia malam ini akan diulas Okezone. Laga seru itu diketahui akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB.

Kemenangan tentunya jadi target Timnas Indonesia dalam laga ini. Sebab, skuad Garuda bertekad mendongkrak posisi di klasemen Grup C.

Kini, diketahui Timnas Indonesia masih terdampar di urutan kelima pada klasemen sementara Grup C. Pasukan Shin Tae-yong mengemas 3 poin sejauh ini.

Meski terpuruk di urutan kelima, kiper andalan Timnas Indonesia, Maarten Paes, senang timnya belum terkalahkan sejauh ini di Grup C. Dalam tiga laga awal Grup C, skuad Garuda sukses meraih hasil imbang.

Pertama, Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1. Kemudian, Australia juga ditahan imbang 0-0 saat bertandang ke SUGBK, Jakarta.

Teranyar, Timnas Indonesia mengakhiri laga kontra Bahrain dengan skor 2-2. Sejatinya, laga itu bisa dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 2-1 karena kedudukan itu berhasil dipertahankan hingga masa injury time.

Tetapi, karena wasit Ahmed Al Kaf tak kunjung meniupkan peluit panjang tanda akhir laga hingga waktu 90+6, Bahrain pun diuntungkan. Mereka bisa kemudian mencetak gol kedua.

Maarten Paes mengatakan kunci utama Timnas Indonesia belum terkalahkan adalah solidnya lini pertahanan. Kiper FC Dallas itu memuji para pemain bertahan Skuad Garuda yang bermain solid dalam tiga laga terakhir.

“Ya, saya rasa kami memiliki pertahanan yang bagus, pertahanan adalah salah satu bagian terpenting, saya rasa kami kompak dalam bertahan, kami punya takcle yang bagus, blok yang bagus juga,” ujar Maarten Paes dalam konferensi pers jelang laga melawan China, dikutip pada Selasa (15/10/2024).