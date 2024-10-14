Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs China: Maarten Paes Asyik Berdendang Kopi Dangdut Jelang Latihan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |13:12 WIB
Timnas Indonesia vs China: Maarten Paes Asyik Berdendang Kopi Dangdut Jelang Latihan
Maarten Paes asyik mendendangkan Kopi Dangdut jelang latihan Timnas Indonesia di China (Foto: PSSI)
A
A
A

QINGDAO – Maarten Paes lagi-lagi mencuri perhatian jelang latihan Timnas Indonesia untuk menghadapi Timnas China. Kiper FC Dallas itu asyik mendendangkan lagu berjudul ‘Kopi Dangdut’.

Timnas Indonesia menggelar sesi latihan di Stadion Qingdao Tiantai, Qingdao, China, Minggu 13 Oktober 2024 malam WIB. Mereka tengah bersiap untuk menghadapi China pada matchday empat Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia

Dalam video yang diunggah ke akun Instagram @timnasindonesia, terlihat cuaca sedang hujan. Suhu udara dan cuaca di Qingdao memang cukup dingin lantaran menjelang musim dingin.

Para pemain menyambut antusias sesi latihan tersebut. Nampak Ivar Jenner, Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Nadeo Argawinata, Marselino Ferdinan, Egy Maulana Vikri, dan Rizky Ridho, memasuki lapangan.

Ada sebuah pemandangan menarik jelang sesi latihan itu. Paes terlihat memasuki lapangan latihan sembari asyik mendendangkan lagu terkenal berjudul Kopi Dangdut.

Hanya saja, kiper berusia 26 tahun itu tidak berdendang sembari berjoget. Namun, aksi Paes sudah cukup mengundang perhatian.

Halaman:
1 2
      
