HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Jepang vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |12:38 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Jepang vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di Sini!
Timnas Jepang akan menjamu Australia besok sore. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)
JADWAL siaran langsung Timnas Jepang vs Australia di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Laga Jepang vs Australia akan disiarkan secara live di Vision+ pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 17.35 WIB.

Jepang dan Australia bisa dibilang dua tim terkuat di Grup C saat ini. Tolok ukurnya adalah posisi di klasemen Grup C, yang mana Jepang dan Australia menempati posisi satu dan dua.

Timnas Jepang saat menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday ketiga Grup C. (Foto: X/@SaudiNT)

(Timnas Jepang saat menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday ketiga Grup C. (Foto: X/@SaudiNT)

Bedanya skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- begitu dominan di tiga laga awal Grup C. Skuad asuhan Hajime Moriyasu selalu memenangkan tiga laga awal, berturut-turut menang 7-0 atas Jepang, menumbangkan Arab Saudi 2-1 dan menghajar Australia 3-1.

Di sisi lain, skuad Socceroos -julukan Australia- belum terlalu stabil. Setelah kalah 0-1 dari Bahrain dan bermain 0-0 dengan Timnas Indonesia, Australia menang 3-1 atas China.

Bicara kekuatan terkini dan faktor bermain di kandang sendiri, Jepang dijagokan memenangkan pertandingan. Dalam sembilan pertemuan terakhir, Jepang mencatatkan enam menang dan tiga imbang atas Australia.

Banyak pencinta sepakbola Tanah Air berharap, skuad Samurai Biru menang atas Australia. Sebab, jika kesampaian, Timnas Indonesia berpotensi naik ke posisi dua klasemen sementara Grup C dengan enam angka.

Telusuri berita bola lainnya
