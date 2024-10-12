Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Branko Ivankovic Jadikan Laga Kontra Timnas Indonesia sebagai Momen Kebangkitan China

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |11:26 WIB
Branko Ivankovic Jadikan Laga Kontra Timnas Indonesia sebagai Momen Kebangkitan China
Timnas China bakal lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/chinafootballassociation)
QINGDAO - Pelatih Tim Nasional (Timnas) China, Branko Ivankovic akan menjadikan laga melawan Timnas Indonesia sebagai momen kebangkitan timnya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zoan Asia. Pasalnya dari tiga laga yang sudah dimainkan China sejauh ini, tim asuhan Ivankovic itu selalu menelan kekalahan.

China akan menjamu Timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa (15/10/2024) mendatang. Meski bermain di hadapan publiknya sendiri, pasukan Ivankovic itu memiliki modal yang tidak bagus untuk menatap laga tersebut.

Pasalnya, China selalu menelan kekalahan dalam tiga laga yang telah dimainkan di Grup C. Terbaru, Tim Naga keok dari Australia dengan skor 1-3 pada Kamis (10/10) lalu. Lain cerita dengan Timnas Indonesia yang belum terkalahkan alias selalu meraih hasil imbang di tiga laga terakhir.

Rentetan hasil minor itu membuat China menjadi juru kunci Grup C dengan nol poin. Sementara, Timnas Indonesia ada di atasnya, posisi lima dengan tiga poin. Karena itu, Tim Naga harus bisa meraih kemenangan atas Timnas Indonesia jika ingin menjaga asa untuk memperebutkan tiket Piala Dunia 2026.

Branko Ivankovic

“Pertandingan berikutnya melawan Indonesia adalah awal dari pertempuran yang sebenarnya,” tutur Ivankovic, dilansir dari Soha, Sabtu (12/10/2024).

“Kami harus terus berusaha. Hanya dengan usaha lebih keras kami bisa meraih hasil positif,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      

