Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Banyak yang Main di Belanda dan Belgia, Pelatih Timnas China Ketakutan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |07:56 WIB
Pemain Timnas Indonesia Banyak yang Main di Belanda dan Belgia, Pelatih Timnas China Ketakutan
Pelatih Branko Ivankovic waspadai skuad Timnas Indonesia yang diisi banyak pemain dari Belanda dan Belgia. (Foto: PSSI)
A
A
A

QINGDAO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) China, Branko Ivankovic, tampak ketakutan melihat skuad Timnas Indonesia yang banyak diperkuat pemain diaspora, terutama yang berkarier di Liga Belanda dan Belgia. Karena itu, Brankovic menegaskan Timnas China tak boleh meremehkan skuad Garuda meski secara ranking FIFA, China berada di atas Timnas Indonesia.

China yang berada peringkat 91 dunia akan berhadapan dengan ranking 129 FIFA, Timnas Indonesia dalam laga keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan digelar pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB di Qingdao Youth Football Stadium.

Tim Naga -julukan Timnas China- menjamu Skuad Garuda dengan modal yang buruk. Mereka sama sekali belum pernah menang dari tiga laga yang sudah berjalan dan terakhir dibantai Australia 1-3 di Adelaide sehingga terpuruk di dasar klasemen Grup C.

Sementara Indonesia punya catatan yang lebih baik meski sama-sama belum pernah menang. Namun setidaknya, Jordi Amat dkk juga tak terkalahkan karena menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia dan Bahrain.

Shin Tae-yong bersama Calvin Verdonk (PSSI)

Karena itu, Brankovic tak mau menganggap remeh Tim Merah-Putih. Terlebih lagi, dia menilai Indonesia punya banyak pemain naturalisasi yang berkarier di Eropa sehingga wajib diwaspadai.

“Indonesia juga tim kuat dengan banyak pemain naturalisasi yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia. Kita tidak bisa menganggap remeh,” kata Ivankovic dilansir dari Sohu, Sabtu (12/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633861/marco-bezzecchi-juara-sprint-race-motogp-australia-2025-tqt.webp
Marco Bezzecchi Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/pelatih_psim_yogyakarta_jean_paul_van_gastel.jpg
Rekor Tandang PSIM Dirusak Persita, Van Gastel Beri Komentar Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement