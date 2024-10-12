Pemain Timnas Indonesia Banyak yang Main di Belanda dan Belgia, Pelatih Timnas China Ketakutan

Pelatih Branko Ivankovic waspadai skuad Timnas Indonesia yang diisi banyak pemain dari Belanda dan Belgia. (Foto: PSSI)

QINGDAO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) China, Branko Ivankovic, tampak ketakutan melihat skuad Timnas Indonesia yang banyak diperkuat pemain diaspora, terutama yang berkarier di Liga Belanda dan Belgia. Karena itu, Brankovic menegaskan Timnas China tak boleh meremehkan skuad Garuda meski secara ranking FIFA, China berada di atas Timnas Indonesia.

China yang berada peringkat 91 dunia akan berhadapan dengan ranking 129 FIFA, Timnas Indonesia dalam laga keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan digelar pada Selasa (15/10/2024) pukul 19.00 WIB di Qingdao Youth Football Stadium.

Tim Naga -julukan Timnas China- menjamu Skuad Garuda dengan modal yang buruk. Mereka sama sekali belum pernah menang dari tiga laga yang sudah berjalan dan terakhir dibantai Australia 1-3 di Adelaide sehingga terpuruk di dasar klasemen Grup C.

Sementara Indonesia punya catatan yang lebih baik meski sama-sama belum pernah menang. Namun setidaknya, Jordi Amat dkk juga tak terkalahkan karena menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia dan Bahrain.

Karena itu, Brankovic tak mau menganggap remeh Tim Merah-Putih. Terlebih lagi, dia menilai Indonesia punya banyak pemain naturalisasi yang berkarier di Eropa sehingga wajib diwaspadai.

“Indonesia juga tim kuat dengan banyak pemain naturalisasi yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia. Kita tidak bisa menganggap remeh,” kata Ivankovic dilansir dari Sohu, Sabtu (12/10/2024).