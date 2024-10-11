Gol Telat Bahrain ke Gawang Timnas Indonesia Berkat Perjuangan hingga Detik Terakhir

MANAMA - Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, menyebut gol telat ke gawang Timnas Indonesia berkat perjuangan dan mentalitas kuat yang dimiliki para pemainnya. Ia sama sekali tak berkomentar soal kelebihan waktu tambahan yang diberikan oleh sang wasit, Ahmed Al Kaf.

Bahrain nyaris dipermalukan Indonesia di Bahrain National Stadium, Riffa, dalam pertandingan ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Sempat unggul lebih dulu lewat tendangan bebas spektakuler Mohamed Marhoon (15’), mereka balik tertinggal 1-2 setelah kebobolan oleh gol Ragnar Oratmangoen (45+3) dan Rafael Struick (74’).

Namun, pada akhirnya The Reds bisa menyamakan kedudukan pada menit 90+9 lewat gol kedua Marhoon. Akan tetapi, publik menilai gol telat itu didapat tim tuan rumah dengan kontroversial.

Pasalnya, gol itu tercipta pada menit 90+9. Padahal, tambahan waktu yang diberikan asisten wasit di pinggir lapangan hanya enam menit saja.

Namun, sang wasit utama Ahmed Al Kaf malah membiarkan waktu terus berjalan meski sudah melebihi tambahan yang ada. Baru setelah Bahrain mendapatkan gol penyeimbang, peluit panjang berbunyi.

BACA JUGA: Masyarakat Malaysia Girang Lihat Bahrain Gagalkan Kemenangan Timnas Indonesia Berkat Diuntungkan Wasit

Kendati demikian, Talajic sama sekali tak berkomentar soal kelebihan waktu yang didapat timnya dari wasit hingga bisa mendapatkan gol penyeimbang itu. Menurut pelatih asal Kroasia itu, gol telat didapat berkat perjuangan dan mentalitas kuat yang dimiliki oleh para pemainnya.

“Para pemain saya benar-benar melakukan yang terbaik. Mereka berjuang sampai detik terakhir,” kata Talajic dikutip dari GDN Online, Jumat (11/10/2024).