Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gol Telat Bahrain ke Gawang Timnas Indonesia Berkat Perjuangan hingga Detik Terakhir

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |17:14 WIB
Gol Telat Bahrain ke Gawang Timnas Indonesia Berkat Perjuangan hingga Detik Terakhir
Keberhasilan Timnas Bahrain mencetak gol telat ke gawang Timnas Indonesia karena perjuangan keras (Foto: Instagram/@bahrainnt)
A
A
A

MANAMA - Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, menyebut gol telat ke gawang Timnas Indonesia berkat perjuangan dan mentalitas kuat yang dimiliki para pemainnya. Ia sama sekali tak berkomentar soal kelebihan waktu tambahan yang diberikan oleh sang wasit, Ahmed Al Kaf.

Bahrain nyaris dipermalukan Indonesia di Bahrain National Stadium, Riffa, dalam pertandingan ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Sempat unggul lebih dulu lewat tendangan bebas spektakuler Mohamed Marhoon (15’), mereka balik tertinggal 1-2 setelah kebobolan oleh gol Ragnar Oratmangoen (45+3) dan Rafael Struick (74’).

Timnas Bahrain vs Timnas Indonesia

Namun, pada akhirnya The Reds bisa menyamakan kedudukan pada menit 90+9 lewat gol kedua Marhoon. Akan tetapi, publik menilai gol telat itu didapat tim tuan rumah dengan kontroversial.

Pasalnya, gol itu tercipta pada menit 90+9. Padahal, tambahan waktu yang diberikan asisten wasit di pinggir lapangan hanya enam menit saja.

Namun, sang wasit utama Ahmed Al Kaf malah membiarkan waktu terus berjalan meski sudah melebihi tambahan yang ada. Baru setelah Bahrain mendapatkan gol penyeimbang, peluit panjang berbunyi.

Kendati demikian, Talajic sama sekali tak berkomentar soal kelebihan waktu yang didapat timnya dari wasit hingga bisa mendapatkan gol penyeimbang itu. Menurut pelatih asal Kroasia itu, gol telat didapat berkat perjuangan dan mentalitas kuat yang dimiliki oleh para pemainnya.

“Para pemain saya benar-benar melakukan yang terbaik. Mereka berjuang sampai detik terakhir,” kata Talajic dikutip dari GDN Online, Jumat (11/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633861/marco-bezzecchi-juara-sprint-race-motogp-australia-2025-tqt.webp
Marco Bezzecchi Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/pangsuma_fc_membantai_halus_fc_7_0_pada_lanjutan_p.jpg
Hasil Pro Futsal League: Pangsuma FC Bantai Halus FC 7 Gol Tanpa Balas 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement