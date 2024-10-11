5 Istri Pemain Timnas Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Atlet Basket

ADA 5 istri pemain Timnas Indonesia yang cantiknya kebangetan hingga menarik untuk dibahas. Para istri memang berperan penting untuk memberikan suntikan semangat kepada para pemain, apalagi saat ini Timnas Indonesia tengah berjuang di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Dari 27 pemain Timnas Indonesia yang saat ini dipanggil untuk menjalani laga melawan Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, beberapa diketahui sudah menikah. Sebenarnya ada lebih dari lima pemain yang sudah memiliki istri, namun kali ini mari bahas lima saja.

BACA JUGA: Calvin Verdonk Ungkap Alasan Timnas Indonesia Belum Kalah di 2 Laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Berikut 5 Istri Pemain Timnas Indonesia yang Cantiknya Kebangetan:

5. Destiara Sari





Destiara adalah istri dari kiper Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata. Destiara berasal dari Kalimantan Timur. Sosoknya yang menawan membuat Nadeo jatuh hati, mereka pun diketahui berpacaran dari 2016.

Destara dan Nadeo menikah pada 2021. Kini hubungan mereka semakin melekat usia dikarunia seorang putri.

4. Rismahani





Rismahani adalah istri dari Witan Sulaeman, yang mana sudah menikah sejak Mei 2022 lalu. Dia menggelar acara akad nikah bersama Witan di Palu, Sulawesi Tengah.

Witan sudah lama menjalin hubungan asmara dengan kekasihnya, Rismahani. Pujaan hatinya tersebut merupakan teman Witan saat menduduki bangku sekolah dasar.