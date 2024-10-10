Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Calvin Verdonk Ungkap Alasan Timnas Indonesia Belum Kalah di 2 Laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |13:40 WIB
Calvin Verdonk Ungkap Alasan Timnas Indonesia Belum Kalah di 2 Laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Calvin Verdonk bersama Shin Tae-yong di konferensi pers jelang Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: PSSI)
RIFFA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia sejauh ini belum menelan kekalahan di dua laga awal Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut penggawa Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, hal itu bisa terjadi karena Garuda semakin berkembang dan memiliki kedalaman tim yang sangat bagus.

Ya, Timnas Indonesia memang belum terkalahkan di dua laga awal Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda secara mengejutkan mampu menahan imbang Arab Saudi (1-1) dan Australia (0-0) sehingga meraup dua poin.

Bahkan sebelum itu, Timnas Indonesia juga meraih kemenangan atas Filipina pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, Verdonk selalu bermain di tiga laga terakhir tersebut.

Meski begitu, Verdonk menilai kalau semua hasil positif itu, khususnya di Grup C saat ini adalah berkat kerja keras semuanya. Pemain NEC Nijmegen itu menilai kalau Skuad Garuda terus berkembang, ditambah lagi terus diperkuat oleh pemain berkualitas.

Calvin Verdonk bersama Shin Tae-yong

“Saya pikir bukan karena saya sehingga kami tidak kalah dalam pertandingan. Menurut saya sepak bola Indonesia sedang berkembang dan saya pikir kami memiliki tim yang sangat bagus dengan banyak pemain berkualitas,” kata Verdonk dalam konferensi pers jelang laga kontra Bahrain, dikutip Kamis (10/10/2024).

