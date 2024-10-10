Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Gengsi, Masyarakat Thailand dan Jepang kompak Doakan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |13:29 WIB
Demi Gengsi, Masyarakat Thailand dan Jepang kompak Doakan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
AFC bahas Timnas Indonesia dulunya dengan nama Hindia-Belanda pernah main di Piala Dunia 1938. (Foto: AFC)
A
A
A

MASYARAKAT dari sejumlah negara seperti Thailand hingga Jepang kompak doakan Timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Hal itu terlihat dari unggahan sosial media AFC soal skuad Garuda.

Dalam unggahan itu, AFC mengakui bahwa Indonesia pernah tampil di Piala Dunia 1938 kendati tim saat itu bernama Hindia-Belanda. Skuad Indonesia kala itu diisi oleh para pemain beretnis Tionghoa, Indo-Eropa (Belanda), dan rakyat pribumi.

Dalam unggahan tersebut AFC juga menyebut jika Timnas Indonesia saat ini tengah mengejar target ambisiusnya, yakni untuk lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak merdeka pada tahun 1945.

Uniknya, kolom komentar unggahan AFC tidak hanya berisi dukungan dari Indonesia. Beberapa akun yang mengaku berasal dari berbagai negara di dunia ikut memberikan komentar dan mendoakan agar Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026.

Bahkan, sejumlah netizen dari negara rival seperti Thailand dan Jepang juga turut memberikan agar Indonesia mampu mewujudkan mimpinya.

AFC bahas Timnas Indonesia

“Iraq always with Indonesia,“ tulis @lhgg02, netizen asal Irak.

“Ayo Indonesia mencetak sejarah dalam kemajuan sepak bola Asia Tenggara. Bayi dari Thailand,“ tulis netizen hailand @khun_kalang_8989.

“Come on Indonesia, beat Bahrain! Support from Milan, Italy,“ tulis netizen Italia @bahaudinsoe.

“Hallo indonesia ayo kita ke Piala Dunia bareng salam dari Jepang,” _ine.mfy.

