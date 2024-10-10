Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming RCTI+ Timnas Arab Saudi vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |21:03 WIB
Link Live Streaming RCTI+ Timnas Arab Saudi vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Simak link live streaming Timnas Arab Saudi vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: JFA)
A
A
A

MANAMA – Link live streaming RCTI+ Timnas Arab Saudi vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bisa diklik di sini. Duel seru itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat 11 Oktober 2024 pukul 01.00 WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah.

Kedua tim saat ini menguasai Klasemen Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jepang bertakhta di puncak dengan nilai sempurna dari dua laga.

Timnas Arab Saudi (Foto: X/@SaudiNT_EN)

Samurai Biru bahkan belum kemasukan dari dua pertandingan yang dilakoni! Anak asuh Hajime Moriyasu mencetak 12 gol tanpa kebobolan usai menang 7-0 atas Timnas China dan 5-0 lawan Timnas Bahrain.

Di sisi lain, Arab Saudi mengawali kiprahnya tidak dengan mengilap. The Green Falcons ditahan Timnas Indonesia 1-1 pada laga pertama. Kemudian, mereka menang 2-1 atas China di kandang lawan.

Momentum positif itu coba untuk dijaga Jepang dan Arab Saudi. Khusus bagi anak asuh Roberto Mancini, laga kandang ini wajib dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih poin.

Jika menang, maka Arab Saudi akan menghuni puncak klasemen mengangkangi Jepang. Saat ini, mereka mengumpulkan empat angka. Kemenangan akan menambah koleksi menjadi tujuh poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633573/comeback-dramatis-janice-tjen-tembus-final-jinan-open-2025-fja.webp
Comeback Dramatis, Janice Tjen Tembus Final Jinan Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Denmark Open 2025: Fajar/Fikri Tak Mau Ulangi Kesalahan, Fokus Hadapi Lane/Vendy
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement