Jadwal Siaran Langsung Bahrain vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

Laga Bahrain vs Timnas Indonesia akan disiarkan di RCTI malam ini. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Bahrain vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Laga matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI dan GTV.

Timnas Indonesia dan Bahrain sama-sama membidik kemenangan demi membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Bahrain mengoleksi tiga angka di dua laga awal, sedangkan Timnas Indonesia mengemas dua poin.

(Calvin Verdonk (kiri) menemani Shin Tae-yong di sesi konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: PSSI)

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menaruh respek kepada Bahrain yang kalah 0-5 dari Jepang di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 10 September 2024. Meski menanamkan respek, bukan berarti Shin Tae-yong enggan membawa sang tim meraih kemenangan.

Ia bertekad membawa Timnas Indonesia meraih hasil positif di markas Bahrain. Kehadiran pemain-pemain top sekaligus persiapan matang membuat Shin Tae-yong optimistis menatap laga malam ini.

“Meski mereka kalah dari Jepang dengan 0-5, Bahrain tetap tim yang bagus. Namun, kami juga punya hasil bagus saat melawan Arab Saudi dan Australia, jadi kepercayaan diri kami meningkat,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain.

Pelatih Timnas Bahrain Dragan Talajic juga menunjukan sikap respek kepada Timas Indonesia. Ia tak mau sama sekali meremehkan Timnas Indonesia, tim yang secara peringkat terpaut 53 anak tangga dari mereka.