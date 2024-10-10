Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Hancurkan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |06:19 WIB
Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Hancurkan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini
Shin Tae-yong siap antar Timnas Indonesia menang atas Bahrain. (Foto: PSSI)
A
A
A

HITUNG-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika hancurkan Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium, Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menjalani laga yang tidak mudah.

Bahrain dikenal sebagai tim yang memiliki pertahanan ekstra rapat. Australia saja sampai frustrasi hingga kalah 0-1 dari Bahrain di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, jika Timnas Indonesia sangup mencetak gol cepat ke gawang Bahrain, kondisinya bisa berbeda.

Shin Tae-yong dan Calvin Verdonk siap tempur melawan Bahrain. (Foto: PSSI)

(Shin Tae-yong dan Calvin Verdonk siap tempur melawan Bahrain. (Foto: PSSI)

Kondisi itu membuat Bahrain bakal bermain terbuka dan praktis menguntungkan Timnas Indonesia. Lantas, bagaimana Penampakan ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Bahrain?

Mengutip dari laman football-ranking.com, kemenangan atas Bahrain menghasilkan tambahan 16,89 poin di ranking FIFA bagi Bahrain dan membuat perolehan angka skuad Garuda menjadi 1141.06 poin. Tambahan poin itu membuat Timnas Indonesia diprediksi naik tujuh posisi dari peringkat 129 ke 122 dunia.

Negara-negara yang berpeluang digeser Timnas Indonesia adalah Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Siprus dan Estonia. Bagaimana jika Timnas Indonesia bermain imbang melawan Bahrain?

Jika imbang, Timnas Indonesia hanya mendapatkan tambahan 4,39 poin di ranking FIFA. Alhasil, jumlah poin Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1128,56 dan tertahan di peringkat 129 dunia.

Halaman:
1 2
      
