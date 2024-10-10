Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Umumkan 4 Nama Pemain Timnas Indonesia yang Dicoret Malam Ini Jelang Lawan Bahrain

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |05:51 WIB
Shin Tae-yong Umumkan 4 Nama Pemain Timnas Indonesia yang Dicoret Malam Ini Jelang Lawan Bahrain
Shin Tae-yong umumkan 4 nama pemain Timans Indonesia yang dicoret malam ini jelang lawan Bahrain. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong mengumumkan 4 nama pemain Timnas Indonesia yang dicoret pada Kamis (10/10/2024) malam WIB, atau beberapa saat jelang laga melawan Bahrain yang dimulai pukul 23.00 WIB. Siapa nama-nama yang dicoret bisa diketahui saat Shin Tae-yong mengumumkan daftar susunan pemain alias 23 nama yang masuk untuk laga Timnas Indonesia vs Bahrain.

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membawa 27 pemain yang dipersiapkan melawan Bahrain (10 Oktober 2024) dan China (15 Oktober 2024). Namun, 27 pemain ini tidak semuanya didaftarkan untuk laga melawan Bahrain maupun China.

Shin Tae-yong dan Calvin Verdonk siap tempur melawan Bahrain. (Foto: PSSI)

(Shin Tae-yong dan Calvin Verdonk siap tempur melawan Bahrain. (Foto: PSSI)

Sesuai regulasi AFC, hanya 23 nama saja yang bisa didaftarkan untuk masuk ke dalam daftar susunan pemain. Alhasil, Shin Tae-yong harus mencoret empat nama pemain di antaranya jelang laga melawan Bahrain.

Lantas, siapa saja nama yang kira-kira bakal dicoret? Okezone memprediksi, nama-nama itu adalah Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Egy Maulana Vikri dan Dimas Drajad.

Wahyu Prasetyo disinyalir kalah saing dari nama-nama bek tengah top yang dimiliki Timnas Indonesia. Sebut saja Jay Idzes, Mees Hilgers, Jordi Amat dan Rizky Ridho.

Bagaimana dengan Muhammad Ferarri? Shin Tae-yong condong memasukkan Muhammad Ferarri ke dalam daftar susunan pemain karena bek 21 tahun ini ingin diberikan pengalaman lebih oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Halaman: 1 2
1 2
      
