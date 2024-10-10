Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Matchday Ketiga Hari Ini: Australia vs China hingga Arab Saudi vs Jepang

Timnas Australia akan melawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/socceroos)

JADWAL kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di matchday ketiga yang berlangsung har ini, Kamis (10/10/2024) menarik untuk diketahui. Sebab total ada sembilan pertandingan menarik, seperti halnya Tim Nasional (Timnas) Australia vs China hingga Arab Saudi vs Jepang,

Kedua laga di atas merupakan pertandingan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Satu laga lagi adalah Timnas Indonesia vs Bahrain.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain akan digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Bahrain, pada Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB. Sebelum laga tersebut, ada pertandingan Australia vs China, yang mana laga itu menjadi pembuka matchday ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga Australia vs China yang digelar di Adelaide Oval, Australia mulai pukul 16.10 WIB itu menjadi sangat penting untuk kedua tim. Pasalnya dua negara tersebut kini menghuni dua posisi terbawah di Grup C.

Sehingga kemenangan menjadi sangat penting demi menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu pada laga lainnya tak kalah penting, yakni Arab Saudi vs Jepang.

Laga tersebut dikatakan penting karena Jepang dan Arab Saudi merupakan dua tim terbaik di Asia saat ini. Hasil laga tersebut juga akan menentukan siapa yang nantinya akan memimpin Grup C usai matchday ketiga.