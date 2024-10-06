Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Alaves vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Robert Lewandowski Hattrick, Blaugrana Menang 3-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |23:36 WIB
Hasil Alaves vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Robert Lewandowski Hattrick, <i>Blaugrana</i> Menang 3-0
Barcelona menang 3-0 atas Alaves di Liga Spanyol 2024-2025. (Foto: La Liga)
A
A
A

VITORIA-GASTEIZ Barcelona sukses membawa pulang tiga poin usai menang di kandang Alaves pada pertandingan pekan kesembilan Liga Spanyol 2024-2025, Minggu (6/10/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Mendizorrotza, Barcelona tepatnya menang dengan skor 3-0.

Menariknya, semua gol yang diciptakan Blaugrana –julukan Barcelona– di markas Alaves itu berasal dari sumbangsih striker andalan mereka, yakni Robert Lewandowski.

Striker asal Polandia itu tepatnya sudah membawa Barcelona memimpin semenjak menit ketujuh. Ya, tak sampai 10 menit Barcelona sudah unggul atas Alaves.

Lalu gol kedua tercipta di menit 22. Lewandowski masih menjadi pemain yang mencetak gol untuk Barcelona.

Alaves vs Barcelona

Kemudian terakhir Lewandowski mencatatkan namanya di papan skor di menit 32. Setelahnya tak ada lagi gol tercipta dan Barcelona mengunci kemenangan 3-0.

Halaman:
1 2
      
