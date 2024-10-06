Hasil Alaves vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Robert Lewandowski Hattrick, Blaugrana Menang 3-0

VITORIA-GASTEIZ – Barcelona sukses membawa pulang tiga poin usai menang di kandang Alaves pada pertandingan pekan kesembilan Liga Spanyol 2024-2025, Minggu (6/10/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Mendizorrotza, Barcelona tepatnya menang dengan skor 3-0.

Menariknya, semua gol yang diciptakan Blaugrana –julukan Barcelona– di markas Alaves itu berasal dari sumbangsih striker andalan mereka, yakni Robert Lewandowski.

Striker asal Polandia itu tepatnya sudah membawa Barcelona memimpin semenjak menit ketujuh. Ya, tak sampai 10 menit Barcelona sudah unggul atas Alaves.

Lalu gol kedua tercipta di menit 22. Lewandowski masih menjadi pemain yang mencetak gol untuk Barcelona.

Kemudian terakhir Lewandowski mencatatkan namanya di papan skor di menit 32. Setelahnya tak ada lagi gol tercipta dan Barcelona mengunci kemenangan 3-0.