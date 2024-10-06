Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Deportivo Alaves vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025, Nonton di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |13:48 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Deportivo Alaves vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025, Nonton di Vision+
Saksikan Deportivo Alaves vs Barcelona di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Deportivo Alaves vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Saksikan laga yang akan berlangsung di Stadion Mendizorroza pada Minggu 6 Oktober 2024 pukul 21.15 WIB itu di Vision+.

Ya, pertandingan seru di pekan ke-9 La Liga atau Liga Spanyol 2024-2025 akan berlanjut malam nanti. Salah satunya ada duel seru yang mempertemukan Deportivo Alaves dan Barcelona.

Para pemain Barcelona

Laga ini diyakini akan penuh tensi. Kick-off dijadwalkan berlangsung pada pukul 21.10 WIB. Pertandingan ini dapat disaksikan dengan klik di sini.

Barcelona datang ke laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah memulai musim 2024-2025 dengan performa gemilang. Di bawah arahan pelatih anyar, Hansi Flick, Blaugrana terus menunjukkan kekuatan mereka di liga.

Barcelona tampil apik dengan permainan yang dinamis dan serangan yang mematikan. Tim asuhan Hansi Flick ini pun menempati posisi puncak dengan perolehan 21 poin.

Alaves harus ekstra waspada menghadapi lawan mereka kali ini, mengingat masalah besar mengintai dan kehilangan poin bukanlah pilihan. Melawan tim terbaik di La Liga, Alaves siap mengerahkan segala kemampuan dan memperkuat lini pertahanan untuk meraih hasil maksimal.

Saat ini, Alaves sendiri tengah terpuruk di klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025. Mereka ada di posisi ke-11.

