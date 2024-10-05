JADWAL dan link live streaming pekan ke-9 Liga Spanyol 2024-2025 di RCTI+ SuperApp. Sejumlah laga seru siap tersaji, di antaranya Real Madrid yang akan menantang Villarreal.
Ya, La Liga atau Liga Spanyol musim 2024-2025 memasuki pekan ke-9 pada akhir pekan ini. Ada duel antara Real Madrid melawan Villarreal yang diprediksi berlangsung seru.
Pasalnya saat ini, kedua klub tersebut berada di peringkat dua dan tiga klasemen. Akankah Real Madrid merebut poin penuh?
Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025, yakni Barcelona, dijadwalkan bertandang ke kandang Alaves. Laga itu akan berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 pukul 21.15 WIB.
Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:
Sabtu, 5 Oktober 2024
Leganes vs Valencia LIVE 01:55 WIB
Espanyol vs Mallorca LIVE 18:55 WIB
Getafe vs Osasuna LIVE 21:10 WIB
Valladolid vs Rayo Vallecano LIVE 23:25 WIB
Las Palmas vs Celta Vigo LIVE 23:25 WIB
Minggu, 6 Oktober 2024
Real Madrid vs Villarreal LIVE 01:55 WIB
Girona vs Athletic Club LIVE 18:55 WIB
Alaves vs Barcelona LIVE 21:10 WIB
Sevilla vs Real Betis LIVE 23:25 WIB
Senin, 7 Oktober 2024
Real Sociedad vs Atlético Madrid LIVE 01:55 WIB