Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Pekan Ke-9 Liga Spanyol 2024-2025 di RCTI+ SuperApp: Ada Real Madrid Tantang Villarreal!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |05:43 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Pekan Ke-9 Liga Spanyol 2024-2025 di RCTI+ SuperApp: Ada Real Madrid Tantang Villarreal!
Laga-laga seru Liga Spanyol 2024-2025 bisa disaksikan di RCTI+ SuperApp. (Foto: RCTI+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming pekan ke-9 Liga Spanyol 2024-2025 di RCTI+ SuperApp. Sejumlah laga seru siap tersaji, di antaranya Real Madrid yang akan menantang Villarreal.

Ya, La Liga atau Liga Spanyol musim 2024-2025 memasuki pekan ke-9 pada akhir pekan ini. Ada duel antara Real Madrid melawan Villarreal yang diprediksi berlangsung seru.

Real Madrid

Pasalnya saat ini, kedua klub tersebut berada di peringkat dua dan tiga klasemen. Akankah Real Madrid merebut poin penuh?

Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025, yakni Barcelona, dijadwalkan bertandang ke kandang Alaves. Laga itu akan berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 pukul 21.15 WIB.

Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:

Sabtu, 5 Oktober 2024

Leganes vs Valencia LIVE 01:55 WIB

Espanyol vs Mallorca LIVE 18:55 WIB

Getafe vs Osasuna LIVE 21:10 WIB

Valladolid vs Rayo Vallecano LIVE 23:25 WIB

Las Palmas vs Celta Vigo LIVE 23:25 WIB

Minggu, 6 Oktober 2024

Real Madrid vs Villarreal LIVE 01:55 WIB

Girona vs Athletic Club LIVE 18:55 WIB

Alaves vs Barcelona LIVE 21:10 WIB

Sevilla vs Real Betis LIVE 23:25 WIB

Senin, 7 Oktober 2024

Real Sociedad vs Atlético Madrid LIVE 01:55 WIB

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1631051/timnas-indonesia-u23-takluk-dari-india-u23-di-uji-coba-jelang-sea-games-2025-jev.webp
Timnas Indonesia U-23 Takluk dari India U-23 di Uji Coba Jelang SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/10/pro_futsal_league.jpg
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan ke-2: Blacksteel FC Vs Bintang Timur Surabaya, Live MNCTV!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement