Jadwal dan Link Live Streaming Pekan Ke-9 Liga Spanyol 2024-2025 di RCTI+ SuperApp: Ada Real Madrid Tantang Villarreal!

JADWAL dan link live streaming pekan ke-9 Liga Spanyol 2024-2025 di RCTI+ SuperApp. Sejumlah laga seru siap tersaji, di antaranya Real Madrid yang akan menantang Villarreal.

Ya, La Liga atau Liga Spanyol musim 2024-2025 memasuki pekan ke-9 pada akhir pekan ini. Ada duel antara Real Madrid melawan Villarreal yang diprediksi berlangsung seru.

Pasalnya saat ini, kedua klub tersebut berada di peringkat dua dan tiga klasemen. Akankah Real Madrid merebut poin penuh?

Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025, yakni Barcelona, dijadwalkan bertandang ke kandang Alaves. Laga itu akan berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 pukul 21.15 WIB.

Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:

Sabtu, 5 Oktober 2024

Leganes vs Valencia LIVE 01:55 WIB

Espanyol vs Mallorca LIVE 18:55 WIB

Getafe vs Osasuna LIVE 21:10 WIB

Valladolid vs Rayo Vallecano LIVE 23:25 WIB

Las Palmas vs Celta Vigo LIVE 23:25 WIB

Minggu, 6 Oktober 2024

Real Madrid vs Villarreal LIVE 01:55 WIB

Girona vs Athletic Club LIVE 18:55 WIB

Alaves vs Barcelona LIVE 21:10 WIB

Sevilla vs Real Betis LIVE 23:25 WIB

Senin, 7 Oktober 2024

Real Sociedad vs Atlético Madrid LIVE 01:55 WIB