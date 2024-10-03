3 Negara Grup C Kualifikasi Piala Dunia yang Harga Pasaran Pemain Termahalnya Lebih Kecil Ketimbang Mees Hilgers

MEES Hilgers secara resmi dipanggil oleh Shin Tae-yong ke dalam skuad Timnas Indonesia. Pemain yang baru saja dinaturalisasi itu akan melakoni laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Bahrain dan China.

Dipanggilnya Mees Hilgers membuat skuad yang dibawa STY menjadi semakin mewah. Sebab, Hilgers memiliki harga pasaran yang sangat fantastis, yakni sebesar Rp121,67 miliar. Hal ini menjadikannya sebagai pemain termahal di dalam skuad Timnas Indonesia.

Menariknya, harga pasaran pemain FC Twente itu rupanya juga lebih mahal ketimbang harga pasar pemain termahal dari beberapa negara di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapakah saja mereka?

Berikut 3 negara di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harga pasar pemain termahalnya lebih kecil ketimbang Mees Hilgers:

3. China - Lei Wu





China adalah penghuni pot 5 di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kata lain, negeri tirai bambu satu tingkat di atas Timnas Indonesia jika melihat dari ranking FIFA.

Namun melihat kedalaman skuad, China rupanya tidak ada apa-apanya. Sebab, nilai skuad China hanya berada di angka Rp173,82 miliar yang mana ini tidak jauh dari harga pasaran Mees Hilgers.

Pemain termahal mereka, Lei Wu juga hanya memiliki harga pasaran sebesar Rp20,86 miliar. Angka ini 6 kali lipas lebih kecil dari Mees Hilger. Bahkan masih kalah dengan beberapa pemain Timnas Indonesia lainnya.