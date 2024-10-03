Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klasemen Sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 Kelar Laga Zhejiang FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Terpuruk di Dasar Klasemen

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |21:27 WIB
Klasemen Sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 Kelar Laga Zhejiang FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Terpuruk di Dasar Klasemen
Persib Bandung kalah 0-1 dari Zhejiang FC di AFC Champions League 2 2024-2025. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup F AFC Champions League 2 2024-2025 kelar laga Zhejiang FC vs Persib Bandung menarik untuk diketahui. Sebab saat ini tim berjuluk Pangeran Biru itu terpuruk di dasar klasemen Grup F dengan 0 poin.

Sementara tiga tim lainnya sejauh ini kompak memiliki 3 poin. Zhejiang menjadi tim terbaru yang berhasil merebut poin penuh dan hal tersebut terjadi usai mereka mengalahkan Persib di Yellow Dragon Sports Center, Hangzhou, China, pada Kamis (3/10/2024) malam WIB.

Zhejiang awalnya senasib dengan Persib, sama-sama kalah di matchday pertama Grup F AFC Champions League 2 2024-2025. Karena senasib, kedua tim pun tampak bermain ngotot di matchday kedua yang berlangsung di markas klub asla China tersebut.

Sayangnya, Persib menjadi tim yang harus pulang dengan tangan kosong. Zhejiang FC menang dengan skor 1-0 berkat gol Jean Evrard di menit 71.

Zhejiang FC vs Persib Bandung

Nahasnya, gol tersebut berawal dari blunder bek Persib, Victor Igbonefo yang salah membuang bola. Bukannya ditendang jauh, bola justru jatuh ke kaki Jean Evrard dan gol pun tercipta.

Hasil tersebutlah yang membuat Persib terpuruk di dasar klasemen. Sementara di waktu yang bersamaan, sejatinya ada laga Port FC vs Lion City Sailors.

