HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Runner-up Terbaik Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Thailand U-20 Lolos, Vietnam U-20 Tersingkir!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |02:30 WIB
Klasemen Akhir Runner-up Terbaik Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Thailand U-20 Lolos, Vietnam U-20 Tersingkir!
Timnas Thailand U-20 lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 sebagai satu dari limar runner-up terbaik (Foto: Instagram/@changsuek)
KLASEMEN akhir runner-up terbaik Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Timnas Thailand U-20 berhasil lolos sementara Timnas Vietnam U-20 tergelincir dan gagal merebut tiket ke putaran final!

Sesuai regulasi, hanya 10 juara grup dan lima runner-up terbaik yang melaju ke putaran final Piala Asia U-20 2025. Turnamen itu akan digelar di China pada 6-23 Februari mendatang.

Timnas Thailand U-20 vs Timnas Irak U-20 (Foto: Instagram/@changsuek)

Namun, ada perlakuan berbeda di klasemen runner-up terbaik. Sebab, ada lima grup berisi lima kesebelasan dan lima grup lainnya dihuni hanya empat negara.

Maka, di grup-grup yang berisi lima tim, poin saat menghadapi juru kunci tidak dihitung. Hal itu menjadi kerugian buat runner-up di Grup A-E!

Itu menjadi penyebab Timnas Vietnam U-20 tersingkir! Mereka sebetulnya mengoleksi sembilan poin tetapi laga kontra Timnas Bhutan U-20 selaku juru kunci Grup A, tidak dihitung.

Vietnam U-20 akhirnya hanya dihitung mengoleksi enam angka saja! The Golden Star Warriors pun kalah dalam banyak-banyakan selisih gol dengan Timnas Thailand U-20 dan Timnas Yordania U-20!

