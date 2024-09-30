Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Tragis Timnas Vietnam U-20 yang Rontok di Fase Grup Piala AFF U-19 2024 dan Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |12:44 WIB
Kisah Tragis Timnas Vietnam U-20 yang Rontok di Fase Grup Piala AFF U-19 2024 dan Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025
Timnas Vietnam U-20 gagal lolos Piala Asia U-20 2025 setelah kalah dari Suriah U-20. (Foto: VFF)
A
A
A

KISAH tragis Timnas Vietnam U-20 yang rontok di fase grup Piala AFF U-19 2024 dan gagal lolos Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Timnas Vietnam U-20 ambil bagian di Piala AFF U-19 2024 yang dilangsungkan di Surabaya, Jawa Timur, pada 17-29 Juli 2024.

Timnas Vietnam U-19 racikan Hua Hien Vinh tergabung di Grup B bersama Australia, Myanmar dan Laos. Meski tergabung dengan Australia, Timnas Vietnam U-20 berpeluang lolos ke semifinal sebagai juara Grup B atau runner-up terbaik.

Timnas Australia saat hajar Vietnam 6-2 di Piala AFF U-19 2024

(Timnas Australia saat hajar Vietnam 6-2 di Piala AFF U-19 2024)

Sayangnya, di laga pertama hasil kurang baik didapatkan Vietnam. Menghadapi Myanmar, skor sama kuat 1-1. Hasil itu tentu memberatkan usaha Vietnam U-20 untuk lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2024.

Di laga kedua, Vietnam U-20 dihajar Australia U-20 dengan skor 2-6! Hasil itu membuat Timnas Vietnam U-20 dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2024, meskipun menang 4-1 atas Laos di matchday pamungkas Grup B.

Hasil buruk di Piala AFF U-19 2024 membuat Timnas Vietnam U-20 mencoba bangkit di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Bertindak sebagai tuan rumah, Timnas Vietnam U-20 tergabung di Grup A bersama Bhutan, Guam, Bangladesh dan Suriah U-20.

Di tiga laga awal Grup A, Vietnam U-20 menang 5-0 atas Bhutan, menumbangkan Guam 3-0 dan menghancurkan Bangladesh 4-1. Sayangnya, rentetan hasil positif di atas tak berlanjut saat menghadapi Suriah U-20.

Halaman:
1 2
      
