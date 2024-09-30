Media Vietnam Ngamuk Timnas Vietnam U-20 Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 Dituding Jadi Penyebabnya

MEDIA asal Vietnam, Soha, ngamuk Timnas Vietnam U-20 gagal lolos ke Piala Asia U-20 2025. Malahan Soha menyinggung Timnas Indonesia U-20 dan Thailand U-20 turut menjadi penyebab Vietnam U-20 gagal dari babak kualifikasi tersebut.

Seperti yang diketahui, Timnas Vietnam U-20 mengakhiri Grup A sebagai runner-up usai mengumpulkan 9 poin. Golden Star Warriors muda kalah saing dari Suriah yang menjadi juara Grup A dengan mengoleksi 12 poin.

Penentuan juara dan runner-up Grup A itu pun ditentukan di laga pamungkas yang berlangsung di Stadion Lach Tray, Haiphong, Vietnam, pada Minggu 29 September 2024. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Vietnam U-20 justru kalah 0-1 dari Suriah U-20.

Kekalahan itulah yang membuat Vietnam U-20 finis sebagai runner-up Grup A. Mau tak mau, Timnas Vietnam U-20 mengantungkan nasibnya dari hasil grup lain agar bisa menjadi bagian dari lima runner-up terbaik di babak Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.

Awalnya Vietnam U-20 masih masuk ke dalam lima runner-up terbaik tersebut. Namun, hasil imbang 1-1 yang diraih Timnas Indonesia U-20 vs Yaman U-20 di Grup F serta kekalahan 0-1 Thailand U-20 dari Irak U-20 justru membuat Vietnam U-20 terlempar dari 5 besar di klasemen runner-up terbaik.

Andai Timnas Indonesia U-20 menang atas Yaman dengan skor 1-0 saja, maka Vietnam U-20 bisa menggantikan posisi Yaman karena nantinya perolehan poin sama-sama 6 angka. Meski sama-sama 6 poin, Vietnam U-20 unggul dalam selisih gol dari Yaman.