HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pelatih yang Antar Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Asia U-20 Tiga Kali Beruntun, Nomor 1 Indra Sjafri!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |05:52 WIB
3 Pelatih yang Antar Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Asia U-20 Tiga Kali Beruntun, Nomor 1 Indra Sjafri!
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. (Foto: PSSI)
A
A
A

ADA 3 pelatih yang antar Timnas Indonesia U-20 lolos ke Piala Asia U-20 tiga kali beruntun yang menarik untuk diketahui. Terbaru sosok pelatih yang mampu melakukannya adalah Indra Sjafri.

Meski berstatus kompetisi kelompok umur, dapat bermain di ajang sebesar Piala Asia U-20 adalah suatu kebanggaan. Untungnya Timnas Indonesia U-20 cukup rutin mengikuti ajang Piala Asia U-20.

Terbukti dalam tiga edisi terakhir Piala Asia U-20, Timnas Indonesia U-20 selalu mampu ikut serta. Menariknya dalam tiga edisi itu, ada tiga pelatih berbeda yang menangani Timnas Indonesia U-20. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pelatih yang Antar Timnas Indonesia U-20 Lolos Piala Asia U-20 Tiga Kali Beruntun:

3. Fakhri Husaini

Fakhri Husaini

Fakhri Husaini berhasil membawa Timnas Indonesia U-19 lolos ke Piala Asia U-19 2020. Pada babak kualifikasi ia membantu Garuda Nusantara lolos berkat menjadi juara Grup K di babak kualifikasi.

Sayangnya, Piala Asia U-19 2020 yang seharusnya digelar di Uzbekistan pada 14-31 Oktober 2024 dibatalkan. Alasannya karena pandemi Covid-19.

2. Shin Tae-yong

Shin Tae-yong

Shin Tae-yong juga pernah membawa Timnas Indonesia U-20 lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2023. Kala itu STY berhasil merebut tiket ke putaran final usai di babak kualifikasi menjuarai Grup F yang berisikan Vietnam, Timor Leste, dan Hong Kong.

Sayangnya di Piala Asia U-20 2023, STY gagal membawa Timnas Indonesia U-20 lolos dari fase grup karena kalah saing dengan Irak dan tuan rumah Uzbekistan.

