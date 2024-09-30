Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Timnas Vietnam U-20 Resmi Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |04:46 WIB
BREAKING NEWS: Timnas Vietnam U-20 Resmi Gagal Lolos Piala Asia U-20 2025
Timnsa Vietnam U-20 resmi gagal lolos Piala Asia U-20 2025 (Foto: VFF)
A
A
A

TIMNAS Vietnam U-20 resmi gagal lolos ke Piala Asia U-20 2025! The Golden Star Warriors muda hanya mampu finis di posisi enam pada klasemen runner-up terbaik.

Sesuai regulasi, hanya 10 juara grup dan lima runner-up terbaik yang melaju ke putaran final Piala Asia U-20 2025. Turnamen itu akan digelar di China pada 6-23 Februari mendatang.

Timnas Vietnam U-20

Namun, ada perlakuan berbeda di klasemen runner-up terbaik. Sebab, ada lima grup berisi lima kesebelasan dan lima grup lainnya dihuni hanya empat negara.

Maka, di grup-grup yang berisi lima tim, poin saat menghadapi juru kunci tidak dihitung. Hal itu menjadi kerugian buat runner-up di Grup A-E!

Vietnam, yang berada di Grup A, pun sangat dirugikan! Mereka sebetulnya mengoleksi sembilan poin tetapi laga kontra Timnas Bhutan U-20 selaku juru kunci Grup A, tidak dihitung.

Celakanya lagi, Vietnam U-20 tumbang 0-1 di laga terakhir melawan Timnas Suriah U-20 pada Minggu 29 September 2024 malam WIB. Mereka mengakhiri petualangan dengan sembilan angka.

Halaman:
1 2
      
