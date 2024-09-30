Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 16 Negara yang Lolos Piala Asia U-20 2025: Timnas Indonesia U-20 dan Thailand Lolos, Vietnam U-20 Meringis!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |02:47 WIB
Daftar 16 Negara yang Lolos Piala Asia U-20 2025: Timnas Indonesia U-20 dan Thailand Lolos, Vietnam U-20 Meringis!
Timnas Indonesia U-20 termasuk dalam 16 negara yang lolos ke Piala Asia U-20 2025 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
BERIKUT daftar 16 negara yang lolos Piala Asia U-20 2025. Dari deretan itu, muncul nama Timnas Indonesia U-20 dan Timnas Thailand U-20!

Turnamen Piala Asia U-20 2025 akan digelar di China pada 6-23 Februari. Itu artinya, Timnas China U-20 tak perlu melalui babak kualifikasi lantaran bertindak sebagai tuan rumah.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)

Sebanyak 15 negara lain dicari lewat jalur kualifikasi. Hanya 10 juara grup dan lima runner-up terbaik yang dapat melaju ke putaran final Piala Asia U-20 2025 dari total 45 negara yang berpartisipasi.

Fase kualifikasi digelar pada 25-29 September 2024 di 10 negara berbeda. Namun, tak semua tuan rumah berhasil memanfaatkan keuntungan itu untuk lolos!

Timnas Vietnam U-20, Timnas Taiwan U-20, Timnas Kuwait U-20, Timnas Tajikistan U-20, dan Timnas Laos U-20, tak bisa merebut tiket ke putaran final. Mereka pun harus puas menjadi penonton pada Februari mendatang.

Sebanyak lima grup mengirim dua wakilnya ke putaran final yakni Grup F, I, D, H, dan J. Menarinya, hanya satu yang berasal dari grup berisi lima kesebelasan yakni Timnas Australia U-20!

Halaman:
1 2
      
