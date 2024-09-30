Media Vietnam Kesal Timnas Indonesia U-20 Imbang Lawan Yaman, Bikin Golden Stars Terancam!

MEDIA Vietnam, Soha.vn, kesal Timnas Indonesia U-20 imbang lawan Timnas Yaman U-20. Sebab, hal itu bikin Timnas Vietnam U-20 terancam gagal lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 ditahan Timnas Yaman U-20 1-1 pada terakhir Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Duel itu berlangsung Minggu 29 September 2024 malam WIB di Staidon Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Indonesia U-20 unggul lebih dulu 1-0 lewat gol Jens Raven (45+1’). Akan tetapi, Yaman menyamakan skor tak lama kemudian lewat kaki Abdulrahman Al Khader (45+3).

Hasil itu membuat Indonesia U-20 lolos sebagai juara grup F dengan nilai tujuh. Mereka unggul selisih gol atas Yaman U-20 yang kemungkinan besar melaju sebagai satu dari lima runner-up terbaik.

Namun, hasil itu tidak disambut baik media Vietnam. Sebab, tambahan poin itu merugikan Timnas Vietnam U-20 yang terancam tidak lolos dari jalur runner-up terbaik.

“Indonesia dan Thailand sama-sama tidak menang, menyebabkan Vietnam turun di klasemen (runner-up terbaik) dan terancam tidak lolos,” ulas Soha.vn, dikutip Minggu (29/9/2024).