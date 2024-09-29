Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Indra Sjafri Usai Bawa Timnas Indonesia U-20 Lolos Putaran Final Piala Asia U-20 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |23:09 WIB
Kata-Kata Indra Sjafri Usai Bawa Timnas Indonesia U-20 Lolos Putaran Final Piala Asia U-20 2025
Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, bersyukur lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, sukses mengantarkan timnya lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025. Ia mengucapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut.

Kepastian Timnas Indonesia U-20 merebut tiket lolos Piala Asia U-20 2025 didapat setelah menahan imbang 1-1 Timnas Yaman U-20 di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Minggu (29/9/2024) malam WIB. Skuad Garuda Nusantara unggul lebih dulu lewat gol Jens Raven (45+1) dan langsung dibalas oleh Abdulrahman Al Khader (45+3).

Timnas Indonesia U-20

Timnas Indonesia U-20 lolos setelah menyegel juara Grup F dengan mengoleksi tujuh poin, hasil dari dua kemenangan dan satu imbang. Mereka unggul selisih gol atas Yaman U-20 yang harus puas finis sebagai runner-up.

Usai laga, Indra Sjafri menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh pemain Timnas Indonesia U-20. Kelolosan ini juga teramat spesial bagi pelatih asal Sumatera Barat itu.

“Tentu saya mengucapkan Alhamdulillah lolos untuk yang ketiga kalinya saya memimpin Piala Asia, pertama 2013 di Myanmar, yang kedua kami sebagai tuan rumah di GBK (2018), kami di situ 8 besar, dan ini yang ketiga,” kata Indra dalam konferensi pers, Minggu (29/9/2024).

“Saya mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada para pemain yang mengantar tim ini lolos ke Piala Asia untuk ketiga kalinya,” sambung Direktur Teknik PSSI itu.

Halaman:
1 2
      
