Klasemen Akhir Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025: Timnas Indonesia U-20 Lolos Putaran Final!

KLASEMEN akhir Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 sudah diketahui. Timnas Indonesia U-20 keluar sebagai juara grup, diikuti oleh Timnas Yaman U-20.

Kepastian itu didapat usai laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Yaman U-20 berakhir dengan skor 1-1. Laga itu berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (29/9/2024) malam WIB.

Dengan demikian, Indonesia dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025. Sebab, hanya 10 juara grup saja yang otomatis lolos ke turnamen yang berlangsung di China, 6-23 Februari 2025.

Timnas Indonesia U-20 mengumpulkan nilai tujuh dari tiga laga. Jumlah tersebut sama dengan koleksi Timnas Yaman U-20 di posisi dua.

Namun, Indonesia U-20 unggul dalam hal selisih gol. Jika ada dua tim dengan poin yang sama, maka posisi ditentukan lewat poin head to head, selisih gol, dan jumlah gol yang dicetak.

Saat ini, Indonesia memiliki selisih gol surplus enam hasil dari delapan gol dan dua kemasukan. Sedangkan, Yaman berada di urutan dua dengan selisih gol surplus lima hasil dari tujuh gol dan dua kebobolan.