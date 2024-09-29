BREAKING NEWS: Timnas Indonesia U-20 Resmi Lolos Piala Asia U-20 2025 Setelah Ditahan Yaman U-20!

TIMNAS Indonesia U-20 resmi lolos ke Piala Asia U-20 2025. Kepastian itu didapat setelah Timnas Indonesia U-20 bermain 1-1 dengan Yaman U-20 di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, Minggu (29/9/2024) malam WIB.

Berkat hasil ini, Timnas Indonesia U-20 finis di posisi puncak Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dengan koleksi tujuh angka. Finis sebagai juara grup membuat skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- dipastikan ambil bagian di Piala Asia U-20 2025.

(Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Asia U-20 2025. Foto: Aldi Chandra/MPI)

Bagaimana dengan Timnas Yaman U-20? Meski finis sebagai runner-up grup, Timnas Yaman U-20 tetap lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 lewat jalur runner-up terbaik.

Sekadar diketahui, dari 10 runner-up di masing-masing grup, ada lima runner-up terbaik yang diizinkan melaju ke putaran final Piala Asia U-20 2025. Yaman U-20 sejauh ini mencatatkan tujuh poin dengan selisih gol +5.

Catatan ini menempatkan Yaman U-20 di posisi puncak klasemen runner-up terbaik. Jika pun tergeser di klasemen akhir runner-up terbaik, Yaman U-20 takkan tergeser dari posisi tiga besar.

Menarik menanti aksi Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di China pada 6-23 Februari 2025. Bagi Yaman U-20, Piala Asia U-20 2025 akan menjadi kiprah kedelapan mereka di ajang dua tahunan ini.