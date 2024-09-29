Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Timnas Indonesia U-20 Resmi Lolos Piala Asia U-20 2025 Setelah Ditahan Yaman U-20!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |21:22 WIB
BREAKING NEWS: Timnas Indonesia U-20 Resmi Lolos Piala Asia U-20 2025 Setelah Ditahan Yaman U-20!
Timnas Indonesia U-20 resmi lolos Piala Asia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-20 resmi lolos ke Piala Asia U-20 2025. Kepastian itu didapat setelah Timnas Indonesia U-20 bermain 1-1 dengan Yaman U-20 di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 yang berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, Minggu (29/9/2024) malam WIB.

Berkat hasil ini, Timnas Indonesia U-20 finis di posisi puncak Grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dengan koleksi tujuh angka. Finis sebagai juara grup membuat skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- dipastikan ambil bagian di Piala Asia U-20 2025.

Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Asia U-20 2025. Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Indonesia U-20 lolos Piala Asia U-20 2025. Foto: Aldi Chandra/MPI)

Bagaimana dengan Timnas Yaman U-20? Meski finis sebagai runner-up grup, Timnas Yaman U-20 tetap lolos ke putaran final Piala Asia U-20 2025 lewat jalur runner-up terbaik.

Sekadar diketahui, dari 10 runner-up di masing-masing grup, ada lima runner-up terbaik yang diizinkan melaju ke putaran final Piala Asia U-20 2025. Yaman U-20 sejauh ini mencatatkan tujuh poin dengan selisih gol +5.

Catatan ini menempatkan Yaman U-20 di posisi puncak klasemen runner-up terbaik. Jika pun tergeser di klasemen akhir runner-up terbaik, Yaman U-20 takkan tergeser dari posisi tiga besar.

Menarik menanti aksi Timnas Indonesia U-20 dan Yaman U-20 di Piala Asia U-20 2025 yang dilangsungkan di China pada 6-23 Februari 2025. Bagi Yaman U-20, Piala Asia U-20 2025 akan menjadi kiprah kedelapan mereka di ajang dua tahunan ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/51/1629169/premier-padel-2025-milan-p1-duel-panas-para-bintang-dunia-live-di-vision-ote.webp
Premier Padel 2025 Milan P1: Duel Panas Para Bintang Dunia, Live di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/striker_timnas_indonesia_ole_romeny.jpg
Viral, Ole Romeny Jelaskan Keakrabannya dengan Striker Liverpool Hugo Ekitike
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement