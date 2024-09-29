Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Skotlandia U-17 di Spanyol: Garuda Asia Tertinggal 0-1

Timnas Indonesia U-17 tertinggal 0-1 dari Timnas Skotlandia U-17 di laga uji coba pada babak pertama (Foto: X/@PinatarArena)

MURCIA – Hasil babak pertama Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Skotlandia U-17 di Spanyol sudah diketahui. Laga di Pinatar Arena, Murcia, Minggu (29/9/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Young Tartan Army.

Duel ini berlangsung tertutup. Oleh karena itu, tidak ada informasi terkait siapa pencetak gol atau seperti apa jalannya pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Ini merupakan lanjutan dari pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 di Spanyol. Anak asuh Nova Arianto sebelumnya berlaga di Pinatar Super Cup U-16 2024 dua pekan lalu.

Ketika itu, Indonesia U-17 kalah sekali dan menang sekali di ajang tersebut. Daniel Alfredo dan kawan-kawan pun merebut posisi tiga di Pinatar Super Cup U-16 2024.

Sementara, ini merupakan laga uji coba biasa yang berlangsung di Pinatar Arena. Indonesia menghadapi Skotlandia pada Minggu (29/9/2024) malam WIB.

Sayangnya, di babak pertama, Indonesia tertinggal 0-1. Masih ada 45 menit di babak kedua untuk memperbaiki hasil.