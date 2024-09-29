Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Skotlandia U-17 di Spanyol: Garuda Asia Tertinggal 0-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |21:11 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Skotlandia U-17 di Spanyol: Garuda Asia Tertinggal 0-1
Timnas Indonesia U-17 tertinggal 0-1 dari Timnas Skotlandia U-17 di laga uji coba pada babak pertama (Foto: X/@PinatarArena)
A
A
A

MURCIA – Hasil babak pertama Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Skotlandia U-17 di Spanyol sudah diketahui. Laga di Pinatar Arena, Murcia, Minggu (29/9/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Young Tartan Army.

Duel ini berlangsung tertutup. Oleh karena itu, tidak ada informasi terkait siapa pencetak gol atau seperti apa jalannya pertandingan.

Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Skotlandia U-17 (Foto: Instagram/@pinatararena_)

Jalannya Pertandingan

Ini merupakan lanjutan dari pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 di Spanyol. Anak asuh Nova Arianto sebelumnya berlaga di Pinatar Super Cup U-16 2024 dua pekan lalu.

Ketika itu, Indonesia U-17 kalah sekali dan menang sekali di ajang tersebut. Daniel Alfredo dan kawan-kawan pun merebut posisi tiga di Pinatar Super Cup U-16 2024.

Sementara, ini merupakan laga uji coba biasa yang berlangsung di Pinatar Arena. Indonesia menghadapi Skotlandia pada Minggu (29/9/2024) malam WIB.

Sayangnya, di babak pertama, Indonesia tertinggal 0-1. Masih ada 45 menit di babak kedua untuk memperbaiki hasil.

Halaman:
1 2
      
