Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Skotlandia U-17 di Spanyol Malam Ini: Live di TV Mana?

JADWAL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Skotlandia U-17 di Pinatar Arena, Murcia, Spanyol, sudah dirilis. Pertandingan akan digelar pada Minggu, (29/9/2024) mulai pukul 20.00 WIB.

Apakah ada stasiun televisi yang menyiarkan pertandingan ini? Menurut penelusuran Okezone, tak ada satu pun televisi yang menayangkan laga penuh gengsi ini.

(Timnas indonesia U-17 kalah 1-6 dari Skotlandia U-17 pada Kamis 26 September 2024 malam WIB. (Foto: Instagram/@pinatararena_)

Bahkan juga tak ada layanan streaming yang menayangkan pertandingan ini. Anda dapat mengetahui hasil pertandingan di atas di kanal bola.okezone.com malam ini.

Terlepas dari itu, ini merupakan laga uji coba kelima skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- selama menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Dalam empat laga sebelumnya, Zahaby Gholy dan kawan-kawan mendapatkan satu menang dan tiga kalah.

Satu-satunya kemenangan didapat Timnas Indonesia U-17 setelah menang 3-0 atas Kepulauan Faroe U-17 di perebutan posisi tiga Pinatar Supercup U-16 2024. Di luar itu, Timnas Indonesia U-17 dihajar Swiss U-17 (0-2) di semifinal Pinatar Supercup U-16 2024, tumbang 1-2 dari Real Murcia U-17 serta dihantam Timnas Skotlandia U-17 dengan skor 1-6.

Karena itu, laga melawan Skotlandia U-17 merupakan pertemuan kedua Timnas Indonesia U-17 dengan wakil Eropa tersebut dalam beberapa hari terakhir. Apa pun hasil yang didapat skuad asuhan Nova Arianto, apresiasi layak diberikan.

Staf pelatih maupun para pemain sedang berjuang mencari komposisi dan performa terbaik dari Timnas Indonesia U-17 jelang turun di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 pada 23-27 Oktober 2024.