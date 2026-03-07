Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kurniawan Dwi Yulianto Fokus Tanam Mental Juara ke Timnas Indonesia U-17

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |18:18 WIB
Kurniawan Dwi Yulianto Fokus Tanam Mental Juara ke Timnas Indonesia U-17
Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, enggan bicara target di Piala AFF U-17 2026 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, enggan bicara target di Piala AFF U-17 2026. Fokusnya saat ini adalah menanamkan mental juara ke anak asuhnya.

Timnas Indonesia U-17 masuk dalam grup neraka di Piala AFF U-17 2026. Skuad Garuda Asia tergabung dalam Grup A bersama Timnas Vietnam U-17, Timnas Malaysia U-17, dan Timnas Timor Leste U-17. 

1. Mental Juara

Timnas Indonesia U-17 vs China U-17. (Foto: PSSI)

Kurniawan mengungkapkan yang terpenting saat ini adalah menanamkan mental juara ke para anak asuhnya. Menurutnya, skuad Timnas Indonesia U-17 wajib memiliki mental pemenang agar setiap pertandingan bermain maksimal dan meraih hasil kemenangan. 

“Kami tekankan kepada para pemain, kita tidak bisa memilih-milih pertandingan ataupun yang ini lebih penting, yang ini lebih penting, tidak,” kata Kurniawan, dikutip Sabtu (7/3/2026). 

“Yang penting di usia tumbuh kembang kami mencoba untuk mendorong mereka agar selalu mempunyai mentalitas pemenang, itu yang paling penting,” ujar si Kurus. 

“Jadi, apa pun pertandingan itu sama pentingnya. Baik itu uji coba, atau pun acara-acara yang kami hadapi,” tandas Kurniawan. 

 

Telusuri berita bola lainnya
