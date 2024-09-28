Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Tak Mau Kasih Pemain Liga 1 Kesempatan, Shin Tae-yong Tegaskan Selama Main Bagus Pintu Timnas Indonesia Selalu Terbuka

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |03:00 WIB
Bukan Tak Mau Kasih Pemain Liga 1 Kesempatan, Shin Tae-yong Tegaskan Selama Main Bagus Pintu Timnas Indonesia Selalu Terbuka
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong menegaskan dirinya tidak anti dengan pemain lokal alias yang berkarier di Liga 1. Hanya saja jika memang ingin dipanggil ke Timnas Indonesia, STY hanya meminta pemain tersebut bisa konsisten bermain bagus.

Shin Tae-yong belakangan ini rajin menonton langsung pertandingan-pertandingan di Liga 1. Pelatih asal Korea Selatan itu sempat mampir dalam laga Persija Jakarta versus Dewa United, Senin (16/9/2024) lalu.

Kemudian, Shin juga hadir langsung dalam pertandingan Persib Bandung versus Port FC di AFC Champions League (ACL) Two 2024-2025, Kamis (19/9/2024). Kehadiran Shin bukan tanpa maksud.

Pelatih berusia 53 tahun itu terus mencari pemain berbakat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hal ini diakui Shin usai menerima penghargaan pelatih pria terbaik di Santini Jebreeetmedia Awards 2024, Kamis (26/9/2024).

Shin Tae-yong

"Pastinya akan dipantau terus untuk liga 1 dan jika ada pemain baru yang bagus, pintu timnas selalu terbuka," kata Shin Tae-yong kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Sabtu (27/9/2024).

Kendati demikian, Shin Tae-yong mempunyai syarat untuk pemain yang bisa masuk skuad Timnas Indonesia. Dia menginginkan, para pemain konsisten menunjukkan performa terbaik.

