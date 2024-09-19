Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers Bangga Sebentar Lagi Bisa Bela Timnas Indonesia, Sudah Tak Sabar Merumput di SUGBK!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |09:08 WIB
Mees Hilgers Bangga Sebentar Lagi Bisa Bela Timnas Indonesia, Sudah Tak Sabar Merumput di SUGBK!
Mees Hilgers sudah tidak sabar merumput di SUGBK untuk Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
A
A
A

MEES Hilgers merasa bangga sebentar lagi bisa membela Timnas Indonesia. Ia pun sudah tidak sabar untuk merumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Seperti diketahui, Hilgers saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Tak hanya itu, PSSI juga sedang memproses naturalisasi Eliano Reijnders. Proses kedua pemain keturunan ini pun sedang dikebut.

Mees Hilgers

Hilgers mengaku sangat bangga bisa segera membela Timnas Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah negara besar pencinta sepakbola. Ia sudah tak sabar beraksi di SUGBK yang memiliki kapasitas 78 ribu penonton.

"Saya sangat bangga. Ada 280 juta orang yang tinggal di sana. Rasanya sangat membanggakan bisa bermain untuk begitu banyak orang, di stadion yang berkapasitas 80.000 orang,” ungkap Hilgers, dinukil dari Twente Fans, Kamis (19/9/2024).

Lebih lanjut, bek FC Twente Enschede itu menyampaikan Timnas Indonesia saat ini memiliki masa depan bagus karena sedang memperebutkan slot Piala Dunia 2026. Ia benar-benar sangat bangga karena pada akhirnya bisa segera menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

“Kami sekarang bermain untuk kualifikasi Piala Dunia, jadi kami benar-benar bermain untuk sesuatu yang besar,” tutur Hilgers.

“Saya tidak bisa mengatakan apa-apa selain saya sangat bangga, dan keluarga saya juga," tandasnya.

