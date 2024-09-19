Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Janji Mees Hilgers yang Segera Perkuat Timnas Indonesia, Bakal Belajar Bahasa Indonesia Secepatnya

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |05:04 WIB
Janji Mees Hilgers yang Segera Perkuat Timnas Indonesia, Bakal Belajar Bahasa Indonesia Secepatnya
Mees Hilgers resmi jalani proses naturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@meeshilgers)
A
A
A

MEES Hilgers utarakan janji khusus jelang segera dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia. Dia berjanji bakal belajar bahasa Indonesia secepatnya.

Mees mengatakan, saat ini pemahamannya soal bahasa Indonesia masih buruk. Dia pun akan menggunakan bahasa Inggris untuk sementara waktu.

Mees Hilgers

Pemain FC Twente itu mengakui masih kesulitan berbicara dengan bahasa Indonesia. Rencananya, Mees akan belajar bahasa Indonesia saat jeda internasional terdekat.

“Bahasa Indonesiaku tidak bagus, sangat buruk sejujurnya,” kata Mees dikutip dari kanal Youtube Voetbal Primeur, Kamis (19/9/2024).

“Kita mempunyai interpreter yang bisa berbahasa inggris di skuad Timnas Indonesia. Jadi, saya akan berbicara dengan bahasa Inggris untuk sementara waktu. Tetapi, saya akan banyak belajar ketika nanti di jeda internasional,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
