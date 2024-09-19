Kata Calon Striker Timnas Indonesia Mauro Zijlstra soal Peluang Skuad Garuda Main di Piala Dunia: Sangat Mungkin!

CALON striker Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra, berbicara soal peluang Skuad Garuda bermain di Piala Dunia. Pemain FC Volendam U-21 itu pun merasa begitu optimistis akan peluang itu sehingga menyebut Timnas Indonesia punya kans untuk mewujudkan impian main di Piala Dunia di masa depan.

Kini, Timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di babak itu, Skuad Garuda tergabung bersama Australia, Arab Saudi, Bahrain, China dan Jepang di Grup C.

Tim besutan Shin Tae-yong itu sudah melewati dua pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Hasilnya, Skuad Garuda mampu menahan imbang dua tim langganan Piala Dunia tersebut.

Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi (1-1) di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Jumat 6 September 2024. Kemudian, Timnas Indonesia memaksa Australia bermain sama kuat (0-0) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Selasa 10 September 2024.

Berkaca dari dua pertandingan ini, Mauro meyakini peluang Timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia sangat besar. Terlebih, banyak pemain naturalisasi yang memberikan dampak positif untuk perkembangan Skuad Garuda.

“Ya, saya pikir itu mungkin (Timnas Indonesia tembus Piala Dunia). Banyak pemain dengan nama besar bergabung (dengan Timnas Indonesia) dan pemain naturalisasi juga membuat impak besar di tim ini,” kata Mauro, dikutip dari Voetbal Primeur, Kamis (19/9/2024).