HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Persib Bandung vs Port FC di AFC Champions League 2 2024-2025, Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |23:03 WIB
Jadwal Persib Bandung vs Port FC di AFC Champions League 2 2024-2025, Live di RCTI!
Para pemain Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

JADWAL Persib Bandung vs Port FC di AFC Champions League 2 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan tersaji di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Kamis 19 September 2024 pukul 19.00 WIB itu akan disiarkan secara live di RCTI.

Ya, Persib Bandung akan segera memulai perjalanannya di AFC Champions League 2 2024-2025. Pada laga perdana Grup F ini, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan menghadapi klub Thailand, yakni Port FC.

Asnawi Mangkualam

Menariknya, Port FC diketahui turut diperkuat pemain Timnas Indonesia. Dia adalah Asnawi Mangkualam.

Keberadaan Asnawi di kubu Port FC pun turut jadi sorotan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Apalagi, Asnawi Mangkualam sebelumnya pernah ia tangani saat sama-sama membela PSM Makassar.

Bagi Bojan Hodak, mantan anak asuhnya itu sudah berkembang dengan pesat. Tak ayal, dia turut mewaspadai ancaman Asnawi.

“Bagus baginya bisa pergi ke Korea sehingga bisa melihat sepakbola internasional dan sekarang di Thailand dia menjadi pemain yang penting,” ujar Bojan Hodak, jelang laga Persib Bandung vs Port FC.

“Ya, dia bisa membagikan informasi, tapi pada akhirnya yang terpenting 90 menit di pertandingan. Sekarang sulit untuk menyembunyikan sesuatu, apa pun yang mereka katakan, itu pasti bisa didapat dari video,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
