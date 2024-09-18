Advertisement
LIGA CHAMPION

Asnawi Mangkualam Sambut Antusias Laga Persib Bandung vs Port FC: Saya Sangat Senang Bisa Main di Bandung!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |21:51 WIB
Asnawi Mangkualam Sambut Antusias Laga Persib Bandung vs Port FC: Saya Sangat Senang Bisa Main di Bandung!
Asnawi Mangkualam kala membela Port FC. (Foto: Port FC)
A
A
A

BANDUNG – Bek Port FC, Asnawi Mangkualam, menatap antusias laga Persib Bandung vs Port FC dalam matchday perdana Grup F AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025. Asnawi mengaku senang bisa bermain di Bandung.

Ya, duel seru akan tersaji dalam pertemuan Persib Bandung vs Port FC. Pertandingan yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Kamis 19 September 2024 pukul 19.00 WIB itu akan disiarkan secara live di RCTI.

Asnawi Mangkualam

Asnawi yang kini membela Port FC pun senang bisa main di Bandung. Dia berharap laga bisa berjalan baik pada esok hari.

Bek Timnas Indonesia itu pun berharap Stadion si Jalak Harupat bisa dipenuhi penonton. Sebab, ini merupakan pertandingan yang sangat baik untuk kedua tim.

“Ya, saya sangat senang bisa bermain di Bandung dan tentunya harapan saya di pertandingan besok kedua tim bisa menampilkan yang terbaik,” ungkap Asnawi di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (18/9/2024).

“Dan Port FC juga menargetkan tiga poin di sini,” tegasnya.

Asnawi mengaku tahu betul dengan Persib Bandung. Menurutnya, tim berjulukan Maung Bandung ini merupakan tim kuat dan dihuni banyak pemain tim nasional.

“Dan saya juga banyak kenal pemain di sini. Jadinya, besok kita harus memberikan pertandingan yang terbaik buat fans, buat seluruh masyarakat Indonesia, buat seluruh fans Port FC,” tutur Asnawi.

