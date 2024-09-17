Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Tak Peduli Port FC Diperkuat Asnawi Mangkualam

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |20:41 WIB
Persib Bandung Tak Peduli Port FC Diperkuat Asnawi Mangkualam
Asnawi Mangkualam berlatih bersama Port FC jelang menghadapi Persib Bandung di hotel tim (Foto: Instagram/@portfc_official)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung tak peduli dengan kehadiran Asnawi Mangkualam di skuad Port FC. Kedua tim akan bersua pada laga pertama fase grup AFC Champions League 2 2024-2025 (ACL 2 2024-2025).

Laga Persib Bandung vs Port FC itu akan digelar di Stadion si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 19 September 2024 pukul 19.00 WIB. Kehadiran Asnawi di kubu tamu menjadi sorotang jelang laga itu.

Asnawi Mangkualam

Akan tetapi, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan Port FC tak hanya diperkuat Asnawi seorang yang notabene penggawa Timnas Indonesia. Sebaliknya, The Port Lions memiliki banyak pemain berkualitas lainnya.

“Port adalah tim bagus dan Asnawi merupakan yang kita tahu. Tapi kita akan lihat apakah nanti dia akan bermain atau tidak,” kata Hodak, Selasa (17/9/2024).

“Saya sudah katakan, selain dia, masih ada beberapa pemain bagus dari mereka dan kita akan lihat dia akan main atau tidak,” imbuh pria asal Kroasia itu.

Di sisi lain, bek Nick Kuipers mengaku buta dengan kekuatan Port FC termasuk dengan Asnawi. Namun, Maung Bandung akan berusaha memantau dalam dua hari ke depan.

Halaman:
1 2
      
